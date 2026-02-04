ICONSPORT_279506_0216
Paul Pogba

Monaco prive Pogba de Ligue des champions

Monaco04 févr. , 20:15
parMehdi Lunay
0
Eloigné des terrains pour cause de blessure, Paul Pogba vit un début d'année 2026 compliqué. Son futur à Monaco n'est guère réjouissant. En effet, selon les informations de L'Equipe, l'ASM a sorti le champion du monde 2018 de sa liste pour la Ligue des champions. Pas de phase finale et pas de choc contre le PSG en barrages pour le natif de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Le choix de la direction monégasque est motivé par l'état physique fragile du milieu et le manque de places dans ce groupe UEFA. Les recrues hivernales comme l'Ivoirien Simon Adingra notamment ont été incorporées. Paul Pogba n'aura donc pas joué dans cette C1 cette saison, lui qui n'a disputé que 3 rencontres de Ligue 1 au total sur les 20 premières.
P. Pogba

P. Pogba

FranceFrance Âge 32 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

C'est logique il faut pas gâcher une fête

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Comme par hasard !

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

L’avantage c’est qu’il n’y en as que quelques-uns alors que côté marseillais c’est la majorité 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

