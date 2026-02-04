La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

La commission de discipline de la LFP se penchait sur les agissements des supporters marseillais ce mercredi soir. Le kop des Commando Ultras 84 avait craqué des fumigènes lors du dernier OM-Lens.

La sanction est tombée pour l'Olympique de Marseille, condamné à fermer son virage sud pour un match ferme et trois avec sursis. Une sanction clémente alors que le barème prévoit souvent deux matchs fermes dans ce type de situation. La tribune sera donc fermée pour la réception de Strasbourg mais elle pourra accueillir du public pour le très attendu Marseille-Lyon du 1er mars prochain.