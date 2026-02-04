La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité
Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.
C'est logique il faut pas gâcher une fête
Comme par hasard !
L’avantage c’est qu’il n’y en as que quelques-uns alors que côté marseillais c’est la majorité 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Décision tombée! Partie CU 84 du Virage Sud fermée pour OM-Strasbourg. Sanction: 1 match de suspension ferme + 3 avec sursis! Donc OM-Lyon épargné. Ce sursis est "valable" un an, pour la zone des Ultras, en Virage Sud. #TeamOM #OM @ici_provence @StatsOmp
Salut la #TeamOM! La commission de discipline de la LFP statue ce soir sur fumigènes et feux d'artifice avant #OM-Lens. Probablement 2 matches fermes pour le CU 84. OM-Strasbourg et OM-Lyon concernés. 1 ferme + 1 sursis si bonne défense/un peu de chance. @ici_provence @StatsOmp