Un club annonce son intention de chiper Lionel Messi

04 févr.
Eric Bethsy
Malgré sa prolongation à l'Inter Miami jusqu'en 2028, Lionel Messi rêve de découvrir le championnat argentin avant la fin de sa carrière. Son vœu sera peut-être exaucé puisque le club de son enfance va tenter de le récupérer.
Lionel Messi (38 ans) n’a pas encore réalisé tous ses rêves. Son sacre au Mondial 2022 a certes comblé un grand vide dans son riche palmarès. Mais l’international argentin s’imagine encore découvrir le championnat de son pays avant la fin de sa carrière. « J’ai toujours dit que je voulais jouer un jour dans le football argentin, confiait la légende du FC Barcelone à la chaîne El Trece en 2018. Je ne sais pas si cela arrivera mais je l’ai dans ma tête. Je ne jouerais nulle part ailleurs qu’à Newell’s au pays. Je voudrais faire ça pendant au moins six mois. »
L’hypothèse semblait compliquée après sa prolongation jusqu’en 2028 en octobre dernier. Mais le milieu offensif de l’Inter Miami a quand même une ouverture. Les Newell’s Old Boys, club de son enfance, souhaite effectivement le récupérer début 2027. Le timing n’est pas anodin puisqu’il correspond au changement d’agenda de la Major League Soccer. Alors qu’il se joue sur l’année civile, le championnat américain sera calqué sur le calendrier européen, laissant ainsi l’octuple Ballon d’Or sans compétition entre janvier et août 2027.

Le vice-président des Newell’s Juan Manuel Medina y voit forcément une opportunité. « Nous travaillons à ce que Leo joue pour Newell’s au cours du premier semestre 2027, a révélé le dirigeant sur la chaîne TN. Mais pour l’instant il n’y a rien de plus à dire. C’est un projet qui dépasse le cadre de Newell’s. C’est un projet pour la ville de Rosario, la province et le football argentin. Tout dépend de ce que nous pouvons offrir en termes d’infrastructures et de programme sportif compétitif. Un prêt de six mois ? Il y a eu des discussions, l’idée a été évoquée, mais aujourd’hui aucune décision n’a été prise. » Les échanges devraient se poursuivre dans les prochains mois.
