ICONSPORT_281220_0240
Jules Koundé

Le Barça sacrifie Koundé, le PSG en profite

PSG04 févr. , 20:30
parQuentin Mallet
0
Malgré des performances moins impressionnantes depuis le début de la saison, Jules Koundé garde une cote intacte sur le marché des transferts. Une aubaine pour le FC Barcelone qui compte le sacrifier l'été prochain.
Qu'il semble loin le temps où Jules Koundé était considéré comme un titulaire indiscutable, un joueur intouchable et un latéral droit infatigable. Depuis le début de la saison, l'international français du FC Barcelone n'aligne pas des performances qui lui permettent de conserver cette étiquette d'indéboulonnable dans la tête d'un Hansi Flick particulièrement exigent.
L'entraineur allemand ne veut aligner que des joueurs qui se donnent à fond, et la baisse de forme de l'ancien Bordelais, autant sur le plan physique que mental, ne lui a logiquement pas échappé. Malgré quelques bons matchs cette saison, Jules Koundé fait preuve d'une trop grande irrégularité qui lui fait perdre progressivement du temps de jeu.

Jules Koundé vendu l'été prochain ?

Et un point de non-retour a quasiment été atteint. La direction catalane, qui a cruellement besoin de renflouer les caisses pour financer la prochaine saison sans encombre, voit en ce sens une vente de Jules Koundé d'un très bon oeil. D'autant plus que la concurrence est grande sur ce dossier qui pourrait rapporter jusqu'à 70 millions d'euros au FC Barcelone, selon El Nacional. Plusieurs clubs européens sont déjà prêts à s'aligner sur ce prix, ces derniers appréciant toujours autant le profil de l'international français de 27 ans.
Ce sacrifice permettra à la direction de faire le plein d'argent, mais ne ravit pas pour autant le vestiaire. Dans le groupe blaugrana, Jules Koundé est un joueur respecté du fait de son professionnalisme et de son engagement sans faille pour le club. Parmi les clubs intéressés, le quotidien catalan cite notamment... le Paris Saint-Germain, qui voit en lui le profil idéal pour apporter de la concurrence à Achraf Hakimi, mais aussi plusieurs cadors de Premier League. L'été risque d'être bouillant pour lui…
J. Koundé

J. Koundé

FranceFrance Âge 27 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs21
Buts1
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Pierre Mounguengue
PSG

Il enquille les buts, le PSG s’empresse de le faire signer

ICONSPORT_283307_0019
OL

L'OL secoué, Rémy Descamps fait le show

ICONSPORT_283252_0113
OM

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

ICONSPORT_284464_0022
ASSE

L2 : L'ASSE avantagée par la LFP, il craque

Fil Info

04 févr. , 21:30
Il enquille les buts, le PSG s’empresse de le faire signer
04 févr. , 21:18
L'OL secoué, Rémy Descamps fait le show
04 févr. , 21:08
La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL
04 févr. , 21:00
L2 : L'ASSE avantagée par la LFP, il craque
04 févr. , 20:15
Monaco prive Pogba de Ligue des champions
04 févr. , 20:07
Troyes - Lens : les compos (21h sur BeIN Sports 1)
04 févr. , 20:00
OL : Benzema a une clause anti-Lyon
04 févr. , 19:40
OM : Murillo éjecté en Turquie, ça chauffe

Derniers commentaires

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Après les sardines osent nier qu'elles sont favorisées...

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

C'est logique il faut pas gâcher une fête

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Comme par hasard !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading