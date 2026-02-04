Le Barça sacrifie Koundé, le PSG en profite

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité