Le Barça sacrifie Koundé, le PSG en profite

Malgré des performances moins impressionnantes depuis le début de la saison, Jules Koundé garde une cote intacte sur le marché des transferts. Une aubaine pour le FC Barcelone qui compte le sacrifier l'été prochain.
Qu'il semble loin le temps où Jules Koundé était considéré comme un titulaire indiscutable, un joueur intouchable et un latéral droit infatigable. Depuis le début de la saison, l'international français du FC Barcelone
n'aligne pas des performances qui lui permettent de conserver cette étiquette d'indéboulonnable dans la tête d'un Hansi Flick particulièrement exigent.
L'entraineur allemand ne veut aligner que des joueurs qui se donnent à fond, et la baisse de forme de l'ancien Bordelais, autant sur le plan physique que mental, ne lui a logiquement pas échappé. Malgré quelques bons matchs cette saison, Jules Koundé fait preuve d'une trop grande irrégularité qui lui fait perdre progressivement du temps de jeu.
Jules Koundé vendu l'été prochain ?
Et un point de non-retour a quasiment été atteint. La direction catalane, qui a cruellement besoin de renflouer les caisses pour financer la prochaine saison sans encombre, voit en ce sens une vente de Jules Koundé d'un très bon oeil. D'autant plus que la concurrence est grande sur ce dossier qui pourrait rapporter jusqu'à 70 millions d'euros au FC Barcelone
, selon El Nacional. Plusieurs clubs européens sont déjà prêts à s'aligner sur ce prix, ces derniers appréciant toujours autant le profil de l'international français de 27 ans.
Ce sacrifice permettra à la direction de faire le plein d'argent, mais ne ravit pas pour autant le vestiaire. Dans le groupe blaugrana, Jules Koundé est un joueur respecté du fait de son professionnalisme et de son engagement sans faille pour le club. Parmi les clubs intéressés, le quotidien catalan cite notamment... le Paris Saint-Germain
, qui voit en lui le profil idéal pour apporter de la concurrence à Achraf Hakimi, mais aussi plusieurs cadors de Premier League. L'été risque d'être bouillant pour lui…
J. Koundé
France • Âge 27 • Défenseur
WC Qualification Europe2026
Champions League2025/2026