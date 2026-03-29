L2 : Gauthier Hein en route pour l'ASSE ?

En excellente position dans la course à la montée, l’ASSE pourrait apprendre de ses erreurs du passé en misant cette fois sur des joueurs habitués à la Ligue 1 lors du prochain mercato. Le profil de Gauthier Hein est intéressant.

Deuxième de Ligue 2 avec trois points d’avance sur Le Mans, actuel troisième, l’AS Saint-Etienne est proche de remonter en Ligue 1 . Les Verts enchaînent les bons résultats depuis la nomination de Philippe Montanier à la place d’Eirik Horneland, et l’espoir est réel de retrouver l’élite un an seulement après l’avoir quittée. Cette fois, les supporters stéphanois espèrent que leur direction ne commettra pas les mêmes erreurs que lors de l’été 2024 avec un recrutement qui était basé uniquement sur des jeunes joueurs à fort potentiel mais inexpérimentés. L’ASSE devra trouver le bon mélange et tenter de faire venir quelques éléments plus habitués à la Ligue 1.

C’est par exemple le cas de Gauthier Hein, en fin de contrat en 2028 avec le FC Metz , qui va de son côté retrouver la Ligue 2. A ce propos, Mohamed Toubache-Ter explique que l’ailier de 29 ans est ciblé par un top club de deuxième division. L’identité du club en question n’a en revanche pas fuité et sur les réseaux sociaux, on estime qu’il s’agit certainement de Troyes ou de l’AS Saint-Etienne. Sur le papier, Gauthier Hein ne semble pas vraiment compatible avec la stratégie de recrutement de Kilmer Sport, qui préfère recruter des jeunes joueurs à fort potentiel de manière systématique ou presque.

Gauthier Hein, la cible idéale pour l'ASSE

Néanmoins, la venue d’un vieux briscard de Ligue 1 pour encadrer les jeunes espoirs stéphanois serait vue d’un bon oeil par Philippe Montanier, qui pourrait être à l’origine de cette piste. Malgré les difficultés de Metz, Gauthier Hein arrive encore à tirer son épingle du jeu en Lorraine. Il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en championnat depuis le début de la saison. Son arrivée pourrait en plus permettre à l’ASSE de compenser la probable perte de Zuriko Davitashvili, toujours très courtisé notamment en Turquie et pour qui un départ de Saint-Etienne ne serait pas étonnant en fin de saison.