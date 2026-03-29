L2 : Gauthier Hein en route pour l'ASSE ?

Surtout que bientôt le PSG sera encore plus valoriser avec l achat du PARC..rénover et agrandi..avec beaucoup plus de loges tout le long du stade ce qui rapporte le plus le PARC a environ 57 000 un vrai petit bijou😍😍 ..pas un stade ailleur hors de PANAME , un stade populaire de 80 000.....ça rapporterai beaucoup moins .
Ils suceraient encore plus l'om
Endrick en quoi il déçoit à l'OL ... en 3 mois il a été décisif une quinzaine de fois !
Saadé c'est un businessman malin pas un suporter, il n'achetera qu'à bon prix. Il a profité du COVID pour s'enrichir par milliards sur le dos des consommateurs, des TPE et des PME pour ensuite racheter dans tous les sens... Un vrai requin sans foi ni loi
Oui maintenant les sommes sont encore plus grandes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🔵 Enzo Bardeli et Gauthier Hein bientôt à l’ESTAC ? En cas d'accession en Ligue 1, Troyes suivrait Enzo Bardeli (Dunkerque). Gauthier Hein (Metz) serait pisté par un club très bien classé de L2 (ESTAC ? ASSE ?). ✍️ @Jeunesfooteux @MohamedTERParis #Estac #Troyes #Ligue2