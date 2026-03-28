pas de miracle les fans de l ol interdits a saint etienne geoffroy guichard 4 390817

Il y a urgence, l’ASSE n’a pas une minute à perdre

ASSE28 mars , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L’AS Saint-Étienne est bien partie pour retrouver la Ligue 1. Les Verts ont de grands projets et veulent tout mettre en œuvre pour pérenniser leur situation au plus haut niveau, ce qui passera notamment par quelques travaux à Geoffroy-Guichard.
L’ASSE est plus que jamais en lice pour la montée en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Les hommes de Philippe Montanier restent sur une belle dynamique et ont toutes les raisons d’espérer retrouver l’élite. La direction du club du Forez sait que la pression sera forte en cas de montée. Les supporters et les observateurs souhaitent revoir leur équipe au sommet, et chaque détail comptera. L’ASSE a déjà pris certaines initiatives, avec des travaux prévus pour débuter avant l’été.

Un projet ambitieux pour l'AS Saint-Etienne 

Selon des informations rapportées par Peuple Vert, Saint-Étienne Métropole a en effet publié un avis d’appel public à la concurrence pour la rénovation complète de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Cette opération vise à moderniser le site et à offrir des conditions optimales à l’ASSE pour rester au plus haut niveau.
Les travaux concerneront le terrain d’honneur et sont estimés à trois mois. Il s’agira de l’installation d’un gazon hybride sur substrat sableux, comprenant notamment un système de chauffage, un arrosage automatisé par aspersion, un réseau de drainage performant et un système de gestion active de l’eau en circuit fermé. Des travaux de terrassement et la reconstruction des différentes couches sportives sont également prévus.

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À noter que le chantier devrait débuter en mai 2026. Le timing sera serré, mais l’AS Saint-Étienne estime le projet réalisable afin de commencer la prochaine saison avec un terrain modernisé. Si les Verts souhaitent se montrer à la hauteur de tels investissements, il faudra désormais que le groupe stéphanois réponde présent sur le terrain, valide la montée en Ligue 1 et entame le nouvel exercice avec de grandes ambitions.
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Derniers commentaires

OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours

Il faut dire que le Real Madrid sait très bien que les joueurs qu'il prête à l'OL... reviennent en très grande forme. Cela satisfait l'OL de recevoir de grands joueurs en prêt et cela ravit le Real de les voir revenir en grande forme. Tout le monde est content ! ^^

3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

Marseille va devenir un club féminin comme lyon. ??....apres vue les performances masculines c est compréhensible...mieux vaut voir un match féminin ou un match de rugby au vel que l om qui perd toujours et s enfonce d année en année .....

Frank McCourt repousse la vente de l'OM

C est surtout qu il va encore passer pour un con si Lens fini devant....pourtant 5 fois moins de budget 😬😬

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Ares n'a pas racheté Bidco. Il n'y a donc personne qui comprend ce qu'il se passe chez F01 ? Quant à textor, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a quasiment aucune chance qu'il récupère son groupe. Un administrateur judiciaire ne redonne pratiquement jamais le pouvoir à un dirigeant ayant conduit son entreprise à un tel marasme financier ! Le pouvoir sera donc clairement dans les mains de Ares, et Iconic aura aussi un rôle clef quand ils gagneront leur procès prochainement. Si Kang souhaite effectivement faire une offre, il y a de grande chance qu'elle soit acceptée car elle fait du bon boulot, et les deux fonds auront intérêt à s'entendre avec elle. Textor aura quelques semaines (ou mois ?) pour essayer de sauver le maigre pouvoir qu'il a encore à Botafogo, entrouvant un chevalier blanc qui mette de l'argent pour faire une offre de reprise à l'administrateur de Bidco. Mais, au Brésil, aussi, l'avenir dépendra avant tout d'une procédure légale, celle d'un arbitrage qui a été confirmé par la justice, cette semaine. Et comme les socios ne veulent plus de lui, ce n'est pas certain que le cour arbitrale l'autorise à faire une telle offre. Bientôt, game over pour le kamikaze de la finance !

Un problème de date, l'OL dégoûté

ils lancent un hamecon, et tu mords, bonne peche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
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Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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