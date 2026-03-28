Il y a urgence, l’ASSE n’a pas une minute à perdre

L’AS Saint-Étienne est bien partie pour retrouver la Ligue 1. Les Verts ont de grands projets et veulent tout mettre en œuvre pour pérenniser leur situation au plus haut niveau, ce qui passera notamment par quelques travaux à Geoffroy-Guichard.

L’ ASSE est plus que jamais en lice pour la montée en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Les hommes de Philippe Montanier restent sur une belle dynamique et ont toutes les raisons d’espérer retrouver l’élite. La direction du club du Forez sait que la pression sera forte en cas de montée. Les supporters et les observateurs souhaitent revoir leur équipe au sommet, et chaque détail comptera. L’ASSE a déjà pris certaines initiatives, avec des travaux prévus pour débuter avant l’été.

Un projet ambitieux pour l'AS Saint-Etienne

Selon des informations rapportées par Peuple Vert, Saint-Étienne Métropole a en effet publié un avis d’appel public à la concurrence pour la rénovation complète de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Cette opération vise à moderniser le site et à offrir des conditions optimales à l’ASSE pour rester au plus haut niveau.

Les travaux concerneront le terrain d’honneur et sont estimés à trois mois. Il s’agira de l’installation d’un gazon hybride sur substrat sableux, comprenant notamment un système de chauffage, un arrosage automatisé par aspersion, un réseau de drainage performant et un système de gestion active de l’eau en circuit fermé. Des travaux de terrassement et la reconstruction des différentes couches sportives sont également prévus.

À noter que le chantier devrait débuter en mai 2026. Le timing sera serré, mais l’AS Saint-Étienne estime le projet réalisable afin de commencer la prochaine saison avec un terrain modernisé. Si les Verts souhaitent se montrer à la hauteur de tels investissements, il faudra désormais que le groupe stéphanois réponde présent sur le terrain, valide la montée en Ligue 1 et entame le nouvel exercice avec de grandes ambitions.