Kilmer Sports a remis l'ASSE sur la carte de l'Europe

ASSE09 oct. , 19:40
parQuentin Mallet
0
Dans la dernière lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES, on apprend que l'AS Saint-Etienne est l'un des clubs dont la valeur globale des joueurs appartenant au club a le plus grimpé en flèche en France.
L'AS Saint-Etienne fait aussi bien que la Juventus, non, vous ne rêvez pas. Malgré la descente en Ligue 2 après une saison dernière complètement ratée, les Verts ont rapidement repris du poil de la bête avec pour ambition de remonter immédiatement en Ligue 1. Avec 20 points récoltés en 9 matchs de championnat cette saison, les hommes d'Eirik Horneland occupent la deuxième place du classement, à égalité avec Troyes (1er) et Pau (3e). Un début de saison canon qui s'explique en grande partie par un remaniement de l'effectif avec 25 millions d'euros dépensés par les propriétaires canadiens lors du dernier mercato estival. Et pour l'instant, on peut dire que c'est une réussite, surtout au regard des dernières données concernant la croissance de la valeur totale de l'effectif.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
D
V
V
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs9
V
Victoire6
M
Match nul2
D
Défaite1
Buts Marqués19
Buts Encaissés10

Matchs Récents

Tout afficher
04 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
MontpellierMontpellier
0
2
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
27 septembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
3
Match terminé
GuingampGuingamp

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
L. Stassin
9.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs8
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs8
Buts4
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

L'ASSE fait aussi bien que la Juventus

Pour sa 516e lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES s'est penché sur les clubs dont la valeur marchande des joueurs qui leur appartiennent a le plus évolué. Ce classement a notamment été élaboré en prenant en compte le bilan financier des opérations de transferts (avec reventes et sans bonus) complétées pendant les deux derniers mercatos. A ce jeu-là, l'AS Saint-Etienne compte une évolution nette positive de 36 millions d'euros. Une explosion de la valeur globale de son effectif qui lui permet de se positionner à la 46e place du classement, à égalité avec… la Juventus.
Concernant les clubs français, seuls le PSG, Monaco, l'OL, le LOSC, Lens et Reims font mieux. Malgré la descente en Ligue 2, la valeur totale de l'effectif a donc bondi de 36 millions d'euros. Des données qui rassurent sur les capacités à la fois sportives et financières des Verts, alors que la remontée dans l'élite est un objectif assumé.
0
Derniers commentaires

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Cette défaite vous a fait mal 🤣

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Cocasse pour un homme qui a vécu ses heures de gloires avec un président....parisien😂😂😂😂 ..sacré footix j imagine même pas si le Qatar avait choisi marseille !!! Les titres la c1 la coupe intercontinentale a jouer 🤪🤪😗😂😂😂😂 . Bonne nuit ..mon second. 😘😘 mon jaloux. 😘😘

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

De Zerbi quoi un personnage ignoble

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

