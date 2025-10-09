Kilmer Sports a remis l'ASSE sur la carte de l'Europe

Dans la dernière lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES, on apprend que l'AS Saint-Etienne est l'un des clubs dont la valeur globale des joueurs appartenant au club a le plus grimpé en flèche en France.

L' AS Saint-Etienne fait aussi bien que la Juventus, non, vous ne rêvez pas. Malgré la descente en Ligue 2 après une saison dernière complètement ratée, les Verts ont rapidement repris du poil de la bête avec pour ambition de remonter immédiatement en Ligue 1. Avec 20 points récoltés en 9 matchs de championnat cette saison, les hommes d'Eirik Horneland occupent la deuxième place du classement, à égalité avec Troyes (1er) et Pau (3e). Un début de saison canon qui s'explique en grande partie par un remaniement de l'effectif avec 25 millions d'euros dépensés par les propriétaires canadiens lors du dernier mercato estival. Et pour l'instant, on peut dire que c'est une réussite, surtout au regard des dernières données concernant la croissance de la valeur totale de l'effectif.

Saint-Étienne Ligue 2 # 2 V D V V V Ligue 2 Matchs 9 V Victoire 6 M Match nul 2 D Défaite 1 Buts Marqués 19 Buts Encaissés 10 Matchs Récents Tout afficher 04 octobre 2025 à 20:00 Ligue 2 Montpellier 0 — 2 Match terminé Saint-Étienne 27 septembre 2025 à 20:00 Ligue 2 Saint-Étienne 2 — 3 Match terminé Guingamp Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . L. Stassin BEL • Âge 20 • Attaquant Matchs 8 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 22 . Z. Davitashvili GEO • Âge 24 • Attaquant Matchs 8 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'ASSE fait aussi bien que la Juventus

Pour sa 516e lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES s'est penché sur les clubs dont la valeur marchande des joueurs qui leur appartiennent a le plus évolué. Ce classement a notamment été élaboré en prenant en compte le bilan financier des opérations de transferts (avec reventes et sans bonus) complétées pendant les deux derniers mercatos. A ce jeu-là, l'AS Saint-Etienne compte une évolution nette positive de 36 millions d'euros. Une explosion de la valeur globale de son effectif qui lui permet de se positionner à la 46e place du classement, à égalité avec… la Juventus.

Concernant les clubs français, seuls le PSG, Monaco, l'OL, le LOSC, Lens et Reims font mieux. Malgré la descente en Ligue 2, la valeur totale de l'effectif a donc bondi de 36 millions d'euros. Des données qui rassurent sur les capacités à la fois sportives et financières des Verts, alors que la remontée dans l'élite est un objectif assumé.