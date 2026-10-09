Ils n'en peuvent plus, l'ASSE se frotte les mains

Ian Cathro a confié à plusieurs reprises son impatience de retrouver le terrain avec les Verts en Ligue 2. Les supporters sont sur la même longueur d'ondes et ce sera donc à guichets fermés face à Rodez ce samedi.

Le très bon début de saison des Verts, et la perspective d’aller enfin chercher l’une des deux premières places du classement en fin de saison, provoquent un engouement non négligeable dans le Forez. La billetterie de l’ASSE ne désemplit pas, et si le Chaudron avait fait le plein lors de la réception de Montpellier, pour ce qui représente une affiche entre cadors de Ligue 2, ce sera également le cas face à Rodez ce samedi soir. Ce vendredi, à la veille de la rencontre, il ne restait qu’une poignée de places en vente, et les derniers sésames vont donc permettre d’enregistrer un deuxième guichets fermés consécutifs. Après les matchs estivaux qui attirent toujours un peu moins de monde, l’ASSE monte en puissance avec quasiment 40.000 spectateurs contre le MHSC, et un chiffre presque similaire attendu face à Rodez.

Cathro n'a pas aimé la trêve

De quoi motiver encore plus une formation stéphanoise qui a une défaite à Dunkerque et un nul à Metz à faire oublier. Ian Cathro ne cachait pas son impatience à reprendre le chemin du championnat après cette longue trêve q’il a vécue comme un supplice. « Je ne sais pas comment vous, journalistes, l’avez vécue, mais c’était une période étrange. Évidemment, certains joueurs étaient fatigués. Ils étaient un peu plus reposés ce matin et ont effectué une bonne séance. Je leur ai dit, je suis très heureux de tous les retrouver et de voir qu'ils sont aussi très contents de se retrouver entre eux », a livré l’entraineur écossais, qui sait que le mois d’octobre s’annonce prometteur avec notamment deux confrontations majeures face à Nantes et au Red Star.

Et vu le monde attendu dans le Chaudron ce samedi, Ian Cathro n’est pas le seul à être impatient de retrouver ses joueurs.