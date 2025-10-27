Horneland viré mardi soir, l’ASSE au bord de l'implosion

L’ASSE est définitivement entrée dans une crise de résultats en s’inclinant lourdement 4-0 sur la pelouse d’Annecy samedi soir. Une mauvaise série qui fragilise très sérieusement l’entraîneur Eirik Horneland.

Leader de Ligue 2 en début de saison, l’AS Saint-Etienne est en chute libre . Les Verts viennent de subir trois défaites lors des quatre derniers matchs et figurent à présent à la 4e place du classement derrière Pau, le Red Star et Troyes. La série en cours est très inquiétante et la lourde défaite 4-0 à Annecy samedi a sonné comme une véritable gifle pour le club forézien. De quoi remettre en cause l’avenir de l’entraîneur Eirik Horneland ? La direction stéphanoise n’en est pas encore là, mais les résultats vont rapidement devoir s’améliorer pour que la situation du coach norvégien ne soit pas de plus en plus précaire.

Pour le journaliste Laurent Hess de But Football Club, le cas Horneland pourrait même être réglé dès mardi soir en cas de défaite contre le Pau FC à Geoffroy-Guichard. « Je pense qu’Eirik Horneland va jouer sa tête demain soir contre Pau. Je n’imagine pas Kilmer Sport rester les bras croisés en cas de nouvelle contre-performance, surtout avec Larry Tanenbaum en tribune. L’ASSE vient d’enchaîner trois défaites lors des quatre dernières journées de Ligue 2, un championnat qu’elle est censée écraser vu son budget, son effectif et l’investissement consenti par KSV cet été avec 25 M€ injectés au Mercato. Or, elle vient d’encaisser 10 buts en quatre matches et ne répond plus » estime le journaliste, pour qui Eirik Horneland est sur un siège éjectable, avant de conclure.

« Horneland a endossé la responsabilité du 4-0 encaissé à Annecy. Le Viking a ménagé ses joueurs tout en déplorant l’état d’esprit de son équipe, son manque d’envie. En fait, contrairement à Olivier Dall’Oglio, Horneland a surtout ménagé ses employeurs malgré le faible niveau de la plupart des nouveaux joueurs recrutés cet été. Mais KSV n’est pas dupe. Il est évident qu’avec cet effectif-là, les résultats sont insuffisants ». Autrement dit, Eirik Horneland est en première ligne et un nouveau revers de l’ASSE pourrait grandement fragiliser la position de l’entraîneur norvégien. C’est dire si la pression sera énorme sur les joueurs stéphanois mardi soir à Geoffroy-Guichard, devant un public qui attend un réveil et qui pourrait gronder très fort en cas de nouvelle contre-performance.