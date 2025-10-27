ICONSPORT_272953_0008
ASSE : Larsonneur lance une bombe dans le vestiaire

ASSE27 oct. , 9:20
parClaude Dautel
L'AS Saint-Etienne vient d'enchaîner deux défaites consécutives, et les Verts ne sont même plus sur le podium du classement de Ligue 2. Alors, le ton monte.
En l'espace d'une semaine, et après les défaites contre Le Mans à Geoffroy-Guichard, et samedi à Annecy, l'ASSE a soudainement perdu de sa superbe. Alors que le ciel était bleu au-dessus du Forez, de gros nuages sont arrivés. Alors que les Verts recevront Pau, mardi soir, et se déplaceront en région parisienne pour y affronter le Red Star le week-end prochain, ce qui ne sera pas une partie de plaisir, la tension est désormais grande dans les coulisses. Avec l'investissement financier réalisé lors du dernier mercato, l'AS Saint-Etienne n'a pas le droit de se rater et vise le retour en Ligue 1 dès la fin de la saison. Pour cela, il faudra montrer autre chose que ce que l'on voit actuellement. Et Gautier Larsonneur, le capitaine et gardien de but de l'ASSE, a décidé de hausser le ton et de mettre certains de ses coéquipiers face à leurs responsabilités.

L'ASSE doit sanctionner certains comportements

Il est vrai que la déroute face à Annecy (4-0) a mis en relief certains comportements au sein de l'effectif d'Eirik Horneland. Pour Gautier Larsonneur, c'est inadmissible et il l'a clairement dit dans Le Progrès. « On voit que les individualités ne suffisent pas (...) Avec l’équipe qu’on a, si on a un minimum de respect pour nous-mêmes, on devrait être dans le haut du panier de cette Ligue 2. Nos individualités nous font gagner des matchs, oui. On a gagné à Amiens, on ne sait pas comment, à Clermont pareil… Parce qu’on a des tops joueurs. Mais pour l’instant, on ne répond pas présent, il faut faire preuve de beaucoup d’humilité. Il faut se la fermer et bosser. Le travail peut solutionner beaucoup de choses. Il faut que tout le monde comprenne qu’il est stéphanois pour toute la saison », a lancé le capitaine de l'AS Saint-Etienne, qui estime donc que certains joueurs pensent nettement plus à leur avenir personnel qu'aux Verts. Un missile qui risque de forcément faire tousser au sein du vestiaire stéphanois, notamment les deux attaquants que sont Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

