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Horneland rebondit loin de l’ASSE, c’est une surprise

ASSE18 mars , 17:20
parQuentin Mallet
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Sans club depuis son licenciement de l'AS Saint-Etienne, Eirik Horneland a décidé de prendre du temps pour se ressourcer et profiter de ses proches. L'occasion pour lui de se lancer dans un nouveau projet qu'il juge « très excitant ».
Eirik Horneland restera dans les mémoires comme l'entraineur qui n'a pas réussi à sauver l'AS Saint-Etienne d'une relégation certaine en Ligue 2, et qui s'est fait licencier la saison suivante car son équipe s'éloignait un peu trop dangereusement des places pour la remontée. Au-delà de ça, le technicien norvégien était aussi et surtout un grand passionné, avec des idées franches sur le football et une volonté de toujours faire bien jouer l'équipe stéphanoise.

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Désormais sans club depuis son licenciement de Sainté, Eirik Horneland a déclaré qu'il aurait pu reprendre très rapidement un poste s'il avait voulu, mais qu'il n'était clairement pas pressé de retrouver un banc. Sa volonté de se rapprocher de sa famille en Norvège a été un facteur déterminant qui l'a mené à une toute nouvelle mission, jamais loin du football.

Eirik Horneland passe à la télé

En effet, cet été, Eirik Horneland intègrera un dispositif de la chaîne de télévision norvégienne NRK. Avec cette dernière, il participera à des émissions, des analyses mais aussi à un podcast spécialisé en tant que consultant. « NRK est venu très tôt avec l’idée de travailler autour de la Coupe du monde. Ça m’a semblé intéressant et avec le temps, ça a pris du sens. Je suis quelqu’un de curieux. Travailler avec une organisation professionnelle comme celle-ci, c’est très excitant », a-t-il confié au média norvégien VG. « J’avais envie de faire une petite pause de mon métier d’entraîneur », confirme en tout cas Eirik Horneland, lequel a visiblement vécu un passage éprouvant physiquement et mentalement à Saint-Etienne.
L'occasion pour lui de retrouver à terme le plaisir de sa fonction ? Pour rappel, Eirik Horneland a longtemps été considéré comme le favori pour récupérer le poste d'entraineur d'Aberdeen en Ecosse mais ça ne s'était pas fait. Preuve de sa volonté de patienter.
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