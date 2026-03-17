L'arbitrage fait scandale en Ligue 2, l'ASSE enrage

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....
Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.
On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.
demeuré
c est pour ça que j ai écrit "si"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
𝐎𝐍 𝐋'𝐀 (𝐄𝐍𝐂𝐎𝐑𝐄) 𝐅𝐀𝐈𝐓 ! 💙 Menés au score à la pause nos Troyens ont renversé le match et ont su trouver les ressources pour aller chercher cette victoire à l'extérieur ! 😍 #FCAESTAC 1️⃣-2️⃣