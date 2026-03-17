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L'arbitrage fait scandale en Ligue 2, l'ASSE enrage

Ligue 217 mars , 11:00
parCorentin Facy
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Il n’y a pas qu’en Ligue 1 que les erreurs d’arbitrages provoquent de grosses polémiques chaque week-end. C’est peut-être encore pire en Ligue 2, où les arbitres ne bénéficient pas de l’aide de la VAR.
Le duel à distance continue pour le titre en Ligue 2 entre Troyes et l’AS Saint-Etienne. Lundi, les Aubois étaient en déplacement à Annecy pour tenter de profiter du match nul des Verts à Grenoble samedi soir (0-0). L’ESTAC s’en est sorti grâce à un but dans les derniers instants pour s’imposer 2-1, mais les hommes de Stéphane Dumont ont été proches de se faire reprendre dans le temps additionnel. Une sortie mal maîtrisée du gardien troyen Konaté aurait pu occasionner un penalty mais l’arbitre de la rencontre Brendan Roffet en a décidé autrement.
En Ligue 2, la VAR n’est pas de la partie et les polémiques sont par conséquent plus fréquentes. Cela fait plusieurs matchs que des décisions tournent en la faveur de Troyes, ce qui a provoqué un véritable déferlement de messages de supporters de l’AS Saint-Etienne, lesquels sont très agacés. « Nouveau fiasco arbitral qui tourne à l’avantage de Troyes. Deux semaines de suite, ça pèse dans la balance », « Je me demande si ils vont continuer à nier qu’ils ne sont pas arbitrés comme tout le monde … ça commence à se voir ! », « On sait que les troyens vont rien lâcher. Que les arbitres cette année en L2 sont catastrophiques aussi. A nous d'éviter de perdre des points comme samedi dernier » ou encore « Ça commence vraiment à faire beaucoup en leur faveur… » peut-on lire sur X.

Lire aussi

Ligue 2 : Troyes reprend ses distances avec l'ASSELigue 2 : Troyes reprend ses distances avec l'ASSE
D’autres supporters sont moins catégoriques et estiment que le contact entre le gardien de Troyes et l’attaquant d’Annecy était trop faible pour que le penalty soit sifflé. Quoi qu’il en soit, la pression sur les arbitres commence à sérieusement s’accentuer en Ligue 2 alors que la course au titre bat son plein entre Troyes et Saint-Etienne. Deux formations toujours sous la menace du Mans, et dans une moindre mesure du Red Star, pour les deux premières places qui permettent de monter directement en Ligue 2 sans passer par les barrages.
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ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

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Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

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On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

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demeuré

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c est pour ça que j ai écrit "si"

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