Eirik Horneland - AS Saint-Etienne

Horneland en Suède, la réponse brutale de l'ASSE

ASSE02 déc. , 13:00
parCorentin Facy
0
Deuxième de Ligue 2 avec Saint-Etienne, Eirik Horneland est un entraîneur courtisé. Le club suédois d’Hammarby souhaite le recruter.
Nommé par la direction de l’AS Saint-Etienne en décembre dernier en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland fête ses un an dans le Forez. Malgré la relégation en Ligue 2, le coach norvégien a pris la décision de rester au club avec l’objectif annoncé et assumé de remonter en Ligue 1 dès le mois de mai. Horneland est pour l’instant dans les clous avec une deuxième place derrière Troyes. Mais sera-t-il présent sur le banc des Verts la saison prochaine ?

C’est un autre débat puisque selon les informations de Sportbladet, le club suédois d’Hammarby fait d’Eirik Horneland l’une de ses pistes privilégiées pour prendre la succession de Kim Hellberg, qui s'est engagé avec Middlesbrough. La formation suédoise a coché plusieurs noms sur ses tablettes : Sindre Tjelmeland, actuel entraîneur adjoint de Lech Poznan en Pologne, Kalle Karlsson (Västerås SK), Andreas Tegström (Sandefjord)… et donc Eirik Horneland. Le profil du coach de l’ASSE plait à l’état-major du club suédois, qui pourrait tenter de se rapprocher de la direction stéphanoise dans les jours à venir afin de voir si un accord est possible.

Un départ n'est pas d'actualité

Reste que malgré cet intérêt venu de Suède, un départ de Horneland paraît improbable à court terme. « Les dirigeants stéphanois comptent sur lui et un départ n'est donc pas à l'ordre du jour » explique à ce propos le média spécialisé En Vert et contre Tous. Sauf coup de théâtre ou gros rebondissement, un départ d’Eirik Horneland n’est donc pas prévu du côté de Saint-Etienne. Une bonne nouvelle pour la stabilité du projet porté par Kilmer Sport et cela même si l’entraîneur norvégien a subi quelques critiques de la part des supporters et des observateurs ces derniers mois, notamment lorsque les résultats de l’ASSE se sont détériorés. 
0
Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

