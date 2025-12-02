Horneland en Suède, la réponse brutale de l'ASSE

Deuxième de Ligue 2 avec Saint-Etienne, Eirik Horneland est un entraîneur courtisé. Le club suédois d’Hammarby souhaite le recruter.

Nommé par la direction de l’AS Saint-Etienne en décembre dernier en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland fête ses un an dans le Forez. Malgré la relégation en Ligue 2, le coach norvégien a pris la décision de rester au club avec l’objectif annoncé et assumé de remonter en Ligue 1 dès le mois de mai. Horneland est pour l’instant dans les clous avec une deuxième place derrière Troyes. Mais sera-t-il présent sur le banc des Verts la saison prochaine ?

C’est un autre débat puisque selon les informations de Sportbladet, le club suédois d’Hammarby fait d’Eirik Horneland l’une de ses pistes privilégiées pour prendre la succession de Kim Hellberg, qui s'est engagé avec Middlesbrough. La formation suédoise a coché plusieurs noms sur ses tablettes : Sindre Tjelmeland, actuel entraîneur adjoint de Lech Poznan en Pologne, Kalle Karlsson (Västerås SK), Andreas Tegström (Sandefjord)… et donc Eirik Horneland. Le profil du coach de l’ASSE plait à l’état-major du club suédois, qui pourrait tenter de se rapprocher de la direction stéphanoise dans les jours à venir afin de voir si un accord est possible.

Un départ n'est pas d'actualité

Reste que malgré cet intérêt venu de Suède, un départ de Horneland paraît improbable à court terme. « Les dirigeants stéphanois comptent sur lui et un départ n'est donc pas à l'ordre du jour » explique à ce propos le média spécialisé En Vert et contre Tous. Sauf coup de théâtre ou gros rebondissement, un départ d’Eirik Horneland n’est donc pas prévu du côté de Saint-Etienne. Une bonne nouvelle pour la stabilité du projet porté par Kilmer Sport et cela même si l’entraîneur norvégien a subi quelques critiques de la part des supporters et des observateurs ces derniers mois, notamment lorsque les résultats de l’ASSE se sont détériorés.