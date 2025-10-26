Crise à l’ASSE, le club explose en interne

L’ASSE a concédé samedi soir à Annecy sa troisième défaite lors des quatre derniers matchs de Ligue 2. Un bilan sportif exécrable sur les dernières semaines qui reflète une ambiance chaotique en interne.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Etienne . Le début de saison avait pourtant frôlé la perfection avec des résultats très positifs et une place de leader rapidement en poche. Depuis un peu plus d’un mois en revanche, la situation s’est sévèrement dégradée dans le Forez. L’équipe d’Eirik Horneland vient de perdre trois matchs sur les quatre derniers et celui de samedi soir à Annecy risque de faire du bruit et beaucoup de mal. Et pour cause, Saint-Etienne, rapidement réduit à dix, s’est lourdement incliné 4-0.

Une gifle qui reflète parfaitement l’ambiance très tendue présente en interne au sein du club ces derniers temps selon le journaliste Romain Molina, lequel s’est exprimé à ce sujet sur son compte X. « Je le répète depuis l’an dernier : l’égo des nouveaux dirigeants de Saint-Étienne, Huss Fahmy en tête, est un vrai problème. Ils pensent tout savoir car ils ont connu de grands clubs » a d’abord lancé le journaliste sur les réseaux sociaux avant de poursuivre. « L'ambiance en interne est HORRIBLE depuis un moment à tous les niveaux, ils n'ont pas nettoyé le club en profondeur malgré les numéros de communication (alors que c'était une pétaudière avec l'ancienne direction et que ça magouillait ouvertement au centre de formation) » enchaîne Romain Molina, alarmiste sur la situation des Verts.

Romain Molina alarmiste sur l'ASSE

« Il y a plusieurs transferts sur lesquels j'émets de gros doutes depuis l'an dernier vu les sommes, les intermédiaires et les clubs (…) Gazidis endort le propriétaire (Larry Tanenbaum) qui a l'air visiblement content de perdre des dizaines de millions d'euros pour des résultats très moyens vu l'argent investi. C’est beau de faire des photos avec les ultras ou de faire croire qu'ils en ont quelque chose à cirer des jeunes… mais c'est encore mieux d'arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et de se mettre à travailler sans croire que son seul "nom" suffira à remonter en L1 » a pesté Romain Molina, très inquiet pour l’avenir de l’ASSE si les choses ne se remettent pas rapidement dans l’ordre. Un rappel à l’ordre nécessaire avant la réception du Pau FC, actuel troisième de Ligue 2, ce mardi à Geoffroy-Guichard.