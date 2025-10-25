L2 : L'ASSE coule à Annecy, c'est la crise !

11e journée de Ligue 2 :

Parc des Sports

Buts : Larose (6e), Paris (67e), Touré (71e), Rambaud (90e+1)

Exclusion : Miladinovic (13e) pour l' ASSE

Laminée par Annecy, l'AS Saint-Etienne manque l'occasion de rattraper la tête de la Ligue 2. Avec cette troisième défaite sur les 4 derniers matchs, les Verts sont 4es avec 20 points. Ils comptent 4 unités de retard sur le leader Troyes. Annecy est 8e (15 points).