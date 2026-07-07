OL : Un gros doute tombe sur cette recrue

Il y a 20 ans le regard de ces personnes était différent
Une erreur incroyable à ce niveau
Il faut surveiller l'état de Mendes sinon bien sûr que c'est une bonne nouvelle pour le PSG de récupérer 3 éléments indispensable pour éventuellement jouer la grosse échéance de la Supercoupe d'Europe
Il n'a pas juste envie de jouer il a clairement pris la grosse tête alors qu'il a encore une progression a faire avant de prétendre à une place de titulaire chez un grand club.
On l'a pris parce que soit Taglia, soit Abner vont partir. une doublure en sommes.
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