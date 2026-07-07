OL : Un gros doute tombe sur cette recrue
Mohamed Ouédraogo

OL : Un gros doute tombe sur cette recrue

OL07 juil. , 14:40
parQuentin Mallet
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Le 3 juillet dernier, l'Olympique Lyonnais a officialisé le recrutement de Mohamed Ouédraogo en provenance du SCR Altach (Autriche). Un transfert intéressant sur le papier, mais un joueur qui doit absolument se canaliser pour performer au très haut niveau.
Avec les départs pressentis d'Abner Vinicius et de Nicolas Tagliafico, la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais a cherché à rapidement compenser en recrutant un nouveau latéral gauche. C'est ainsi qu'est arrivé Mohamed Ouédraogo en provenance du SCR Altach, équipe de première division autrichienne, moyennant un prix très avantageux puisque l'OL n'a payé que 2,2 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 600 000 euros de bonus et 10% sur une plus-value à la revente. Un recrutement stratégique qui suscite toutefois de vives interrogations. Dans les lignes du Progrès, on apprend que l'international burkinabé a bien du mal à garder ses nerfs.
En effet, le quotidien régional décrit Mohamed Ouédraogo comme un joueur possédant une agressivité naturelle à la récupération qui lui a souvent fait défaut par le passé. Une agressivité qu'il doit encore canaliser, notamment pour éviter les sanctions disciplinaires en match. La saison dernière, le latéral gauche de 23 ans a récolté 7 cartons jaunes, dont 2 qui ont mené à un carton rouge. En sélection, même constat, d'autant qu'il fait preuve de sautes de concentration qui ont été plusieurs fois problématiques lors des derniers rassemblements.

L'OL doit le faire progresser

A l'OL de travailler sur l'aspect mental pour faire de sa nouvelle recrue un titulaire régulier sans craindre que son impulsivité n'entache son professionnalisme. On l'a de toute façon vu par le passé, Paulo Fonseca et son staff ont mis un point d'orgue à mettre les joueurs lyonnais dans les meilleures conditions, aussi bien physiques que mentales. C'est en partie comme ça que le club rhodanien est parvenu à se qualifier pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions, après un mercato estival 2025 moins bling-bling.
M. Ouédraogo

M. Ouédraogo

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On l'a pris parce que soit Taglia, soit Abner vont partir. une doublure en sommes.

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