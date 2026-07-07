L'OL, le PSG et les autres, il veut tout arrêter

mec la semaine derniere tu as pas dis que les lyonnais son toujours sur les post marseillais en attendant t plus ici que la bas hypocrite que tu es
La prochaine fois... tu éviteras de faire dans l'insulte débile.
Avec CR fn deambulateur le portugal jouait à 10 son ego a peut etre couté le titre car techniquement ils sont superieurs à tous les autres pays.
oui ou du moins rétablir un système pour bloquer les gens sans intérêt qu'on a pas envie de lire...
Il a changé l'emballage, mais pas le produit.
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🚨 DEMANDE REFUSÉE PAR LA LFP. Le motif est « pas de volonté de chambouler son calendrier ». L’OL et les autres clubs français n’ont pas les mêmes droits que certains autres. C’est injuste et inégalitaire, des valeurs bien loin de celles que prônent ce sport. #TeamOL #Lyon
🚨 L’OL A DEMANDÉ À LA LFP DE DÉCALER SON MATCH FACE À TOULOUSE À LA J1 ! 🔄🦁 En effet, selon @hugoguillemet, comme le PSG l’a pu faire, l’OL fait valoir ses droits. Ce match se jouerait entre 2 matchs de qualification à la LDC. À voir si c’est à sens unique désormais. 👀
La LFP a créé un précédent regrettable, je suis contre tout report à l’initiative des clubs: - les clubs euro ont la dotation pour s’armer - la L1 n’a pas à dévaluer son produit au profit de la LDC lequipe.fr/Football/Actua…