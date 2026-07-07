L'OL, le PSG et les autres, il veut tout arrêter

L'OL, le PSG et les autres, il veut tout arrêter

Ligue 107 juil. , 14:00
parGuillaume Conte
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La demande de report de l'OL de son match face à Toulouse a été refusée par la LFP, ce qui ne manque pas de faire réagir.
Afin de ne pas se mettre en danger dès la première journée de championnat, l’Olympique Lyonnais a fait la demande auprès de la LFP de repousser le match face à Toulouse qui devait lancer la Ligue 1. L’idée était de pouvoir souffler entre deux matchs de barrage de Ligue des Champions, décisif pour l’avenir financier du club. La Ligue a immédiatement mis un terme à cette demande, pour « ne pas chambouler son calendrier » et permettre à sa chaine Ligue 1+ de débuter son nouveau mandat avec un programme complet des matchs.
Chacun défend son camp, mais du coté lyonnais, on estime que la Ligue fait beaucoup plus d’efforts quand le PSG fait une demande, même si cela comprend le match pour le titre contre le RC Lens en plein sprint final de la saison, que quand il s’agit d’une demande de l’OL. Pour le compte Fan Gones, suivi par 15.000 supporters lyonnais, c’est bien la preuve qu’il y a Paris et les autres. « L’OL et les autres clubs français n’ont pas les mêmes droits que certains autres. C’est injuste et inégalitaire, des valeurs bien loin de celles que prônent ce sport », a lancé le compte spécialisé sur X (ex-Twitter).
Pour David Gluzman, consultant de l’After Foot, il serait temps de mettre fin à toutes les demandes de report, du PSG, de l’OL et des autres. Ce n’est pas rendre service au championnat que de changer les dates une fois sur deux, en fonction de qui demande ou du moment de la saison. « La LFP a créé un précédent regrettable, je suis contre tout report à l’initiative des clubs : - les clubs euro ont la dotation pour s’armer - la L1 n’a pas à dévaluer son produit au profit de la LDC », assure le chroniqueur, pour qui il serait bon de mettre un terme à tout cela. Car jamais par le passé un choc pour le titre comme la saison dernière entre le PSG et Lens n’avait été intercalé à la toute fin du championnat, et jamais un match d’une première journée n’a été décalé, alors que les clubs tricolores jouent régulièrement les barrages de Coupe d’Europe.
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Derniers commentaires

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

mec la semaine derniere tu as pas dis que les lyonnais son toujours sur les post marseillais en attendant t plus ici que la bas hypocrite que tu es

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

La prochaine fois... tu éviteras de faire dans l'insulte débile.

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