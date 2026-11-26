Tout roule à Saint-Etienne, qui reçoit Villefranche en Coupe de France ce samedi. Ian Cathro sait toutefois qu'un échec dans un tel match serait pesant.

L’AS Saint-Etienne a repris sa marche en avant en Ligue 2, et prend désormais une solide avance sur le troisième. Sa victoire à Reims lui permet de compter 7 points de marge sur Montpellier. Autant dire que le week-end de Coupe de France sera abordé en toute confiance. Surtout que l’adversaire sera Villefranche, avant-dernier du championnat de Ligue 3. Un match qui aura lieu à Geoffroy-Guichard qui plus est.

Un tel échec ne sera pas digéré à Saint-Etienne

Alors, si la remontée en Ligue 1 est la priorité de Ian Cathro, l’entraineur gallois a bien fait comprendre que cela ferait très mauvais effet de perdre contre une formation d’en-dessous ce week-end. « Tout le monde sait quelle est la priorité du club cette saison. Mais tout le monde sait aussi que si on ne fait pas un bon match ce samedi soir, on nous reprochera de ne pas avoir préparé cette rencontre de la bonne manière. Nous ne sommes pas à un stade de la saison où l’on doit prioriser une compétition plus qu’une autre. On ne joue qu’un match par semaine et nous serons concentrés pour l’emporter ce samedi », a souligné l’entraineur de l’ASSE, qui sait qu’il lui reste à faire pour continuer son parcours dans cette épreuve, et pourquoi pas espérer croiser le fer avec une formation de Ligue 1.

Pour le moment, avec son avance en championnat de Ligue 2, Saint-Etienne peut se permettre de jouer la Coupe à fond. Même si Ian Cathro va surement décider de mettre quelques cadres au repos ce samedi. Le match aura lieu à 19h00 et cela a beaucoup discuté pour la diffusion de cette rencontre non couverte par BeIN Sports. Elle sera finalement retransmise sur la plateforme web de France Télévisions, alors que l’ASSE n’a pour le moment pas prévu de la diffuser sur sa chaine Youtube.