ASSE : Ian Cathro craint une lourde condamnation
Un tel échec ne sera pas digéré à Saint-Etienne
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Quel joueur, il serait resté 2 saisons de plus sous les ordres du meilleur entraîneur Lyonnais de sa génération, il aurait pu être une légende du Vélodrome !
ma foi ça change pas on sait qu'il est bon sauf quand il fait des erreurs, et selon les périodes de la saison parfois c'est une ou 2 par match. La Roma fera le bilan en fin de cycle ;)
Putain sans déconner les articles ils sont écrits avec les pieds ici c'est pas possible
C'est bon signe pour l'OM, vu que tous tes pronostics sont foireux.😄
Timothy Weah ne joue certainement pas au poste où il doit évoluer. Quand il était au PSG, il jouait attaquant (ailier droit ou gauche ou AC). À la Juve pareil : AiD, AiG ou Milieu et il a dépanné en ARD. Même quand il a commencé à l'OM, il était Ailier ou Milieu. C'est après qu'il a été basculé en ARD, mais est-ce son poste de prédilection ? Peut-être qu'un entraîneur comme LE le ferait jouer au poste où il serait meilleur.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
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|15
|2
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|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
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|4
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|3
|10
|9
|1
|14
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|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15