L'ASSE prépare une signature XXL pour détruire la Ligue 2

L'ASSE carbure déjà à plein régime, mais du côté de Kilmer Sports on veut s'assurer que rien ne manquera à Ian Catrho pour faire remonter les Verts en Ligue 1. La signature d'un avant-centre est dans les tuyaux, Yanis Begraoui serait en effet proche de Saint-Étienne.

L'actuel entraîneur de l'AS Saint-Étienne connaît très bien Yanis Begraoui, puisque l'attaquant de 25 ans évolue depuis deux saisons sous le maillot du club portugais d'Estoril, là où les Verts sont allés chercher Ian Cathro en juin dernier. Le technicien écossais a donc dû glisser le nom de l'ancien joueur passé par le TFC et Pau à ses dirigeants, même si Yanis Begraoui est désormais un joueur valorisé à 12 millions d'euros. Il est vrai que l'avant-centre sort d'une saison à 20 buts en D1 portugaise, et que forcément cela a attiré vers lui plusieurs clubs, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec Estoril. Selon le quotidien sportif portugais A Bola, Yanis Begraoui pourrait donc bouger avant la fin du mercato.

20 buts en Liga Portugal, c'est très fort

Si l'AS Saint-Étienne est citée par le média portugais, il n'est cependant pas le seul. En effet, la Lazio Rome serait également prête à faire une offre pour Yanis Begraoui, même si pour l'instant l'intérêt du club de la capitale italienne n'a pas bougé. Grâce à Ian Cathro, les Verts ont un atout dans cette possible signature de Yanis Begraoui, lequel serait un remplaçant idéal si Lucas Stassin doit quitter l'ASSE avant le 1er septembre . Du côté de Kilmer Sports, on s'attend à être attaqué sur le dossier de l'avant-centre belge. Et la signature de Yanis Begraoui pourrait permettre d'oublier aisément le départ de Stassin. Reste que dans cette opération, comme dans d'autres, le temps presse, mais si d'ici la fin du marché des transferts l'ASSE réussit à s'offrir le natif d'Étampes, ce serait un énorme coup pour l'actuel leader du championnat de Ligue 2

En attendant, l'AS Saint-Etienne va tenter samedi prochain, avec la réception de Grenoble, d'accroitre sa domination sur la Ligue 2, alors que les Verts ont attaqué la saison pied au plancher. De quoi faire craindre le pire pour ceux qui comptaient sur un démarrage poussif de l'ASSE pour ne pas pas décrocher très vite.