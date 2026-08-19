L'ASSE prépare une signature XXL pour détruire la Ligue 2

L'ASSE prépare une signature XXL pour détruire la Ligue 2

ASSE19 août , 9:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'ASSE carbure déjà à plein régime, mais du côté de Kilmer Sports on veut s'assurer que rien ne manquera à Ian Catrho pour faire remonter les Verts en Ligue 1. La signature d'un avant-centre est dans les tuyaux, Yanis Begraoui serait en effet proche de Saint-Étienne.
L'actuel entraîneur de l'AS Saint-Étienne connaît très bien Yanis Begraoui, puisque l'attaquant de 25 ans évolue depuis deux saisons sous le maillot du club portugais d'Estoril, là où les Verts sont allés chercher Ian Cathro en juin dernier. Le technicien écossais a donc dû glisser le nom de l'ancien joueur passé par le TFC et Pau à ses dirigeants, même si Yanis Begraoui est désormais un joueur valorisé à 12 millions d'euros. Il est vrai que l'avant-centre sort d'une saison à 20 buts en D1 portugaise, et que forcément cela a attiré vers lui plusieurs clubs, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec Estoril. Selon le quotidien sportif portugais A Bola, Yanis Begraoui pourrait donc bouger avant la fin du mercato.

20 buts en Liga Portugal, c'est très fort

Si l'AS Saint-Étienne est citée par le média portugais, il n'est cependant pas le seul. En effet, la Lazio Rome serait également prête à faire une offre pour Yanis Begraoui, même si pour l'instant l'intérêt du club de la capitale italienne n'a pas bougé. Grâce à Ian Cathro, les Verts ont un atout dans cette possible signature de Yanis Begraoui, lequel serait un remplaçant idéal si Lucas Stassin doit quitter l'ASSE avant le 1er septembre. Du côté de Kilmer Sports, on s'attend à être attaqué sur le dossier de l'avant-centre belge. Et la signature de Yanis Begraoui pourrait permettre d'oublier aisément le départ de Stassin. Reste que dans cette opération, comme dans d'autres, le temps presse, mais si d'ici la fin du marché des transferts l'ASSE réussit à s'offrir le natif d'Étampes, ce serait un énorme coup pour l'actuel leader du championnat de Ligue 2.
En attendant, l'AS Saint-Etienne va tenter samedi prochain, avec la réception de Grenoble, d'accroitre sa domination sur la Ligue 2, alors que les Verts ont attaqué la saison pied au plancher. De quoi faire craindre le pire pour ceux qui comptaient sur un démarrage poussif de l'ASSE pour ne pas pas décrocher très vite.

Lire aussi

ASSE : Il se met les fans à dos, la guerre est déclaréeASSE : Il se met les fans à dos, la guerre est déclarée
Articles Recommandés
Om Catastrophe Pour Todibo West Ham Fait Tout Capoter
OM

OM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoter

Rennes Craque Embolo Et Cisse Envoyes Dans Un Loft
Rennes

Rennes craque, Embolo et Cissé envoyés dans un loft

mNw5yHiX
TFC

Le TFC officialise la signature de Thomas Jorgensen

Ol Danio Riolo Applaudit Lyon Pour Ce Recrutement De Genie
OL

OL : Danio Riolo applaudit Lyon pour ce recrutement de génie

Fil Info

19 août , 10:00
OM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoter
19 août , 9:40
Rennes craque, Embolo et Cissé envoyés dans un loft
19 août , 9:39
Le TFC officialise la signature de Thomas Jorgensen
19 août , 9:20
OL : Danio Riolo applaudit Lyon pour ce recrutement de génie
19 août , 8:40
PSG : Barcola au coeur d'un jeu très dangereux
19 août , 8:20
OL : Fofana bloqué par Lyon, c'est confirmé
19 août , 8:00
OM : Di Gregorio à Marseille, accord total annoncé en Italie
19 août , 7:30
Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin
18 août , 23:30
LDC : Le programme des barrages allers

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana ne veut pas quitter Lyon

ca veut rien dire mdr si il fait une bonne saison il partiras au bon prix vu qu'il y auras plus de demande et tu sais les joueurs des fois meme souvent il prolonge

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

la france serait 5 eme meme sans le psg

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Va écrire ton pseudo correctement toi et reviens quand tu auras appris a parler trou de balle

OM : Un latéral belge dans le viseur, le dossier chauffe

Évidemment que j'assume de me moquer de mes meilleurs ennemis !

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Bon alors t'a evidemment pas compris...comme dhab. Très 1er degré comme garçon.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading