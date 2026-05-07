ASSE : Un transfert en bonne voie, la Ligue 1 est obligatoire

A la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, l’ASSE fait d’Enzo Bardeli sa priorité. Malgré la concurrence espagnole, le club stéphanois n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Auteur d’une excellente saison avec Dunkerque et libre en juin prochain, Enzo Bardeli est un joueur très convoité. A 25 ans, le meilleur passeur du club nordiste est à un tournant de sa carrière. Il ne prolongera pas et doit choisir le meilleur projet pour son avenir. En Espagne, Getafe et Levante sont très chauds mais en France, l’AS Saint-Etienne ne lâche pas l’affaire. Les Verts sont intéressés par Enzo Bardeli depuis un an et ils n’ont pas l’intention de laisser filer cette excellente opportunité.

Rien n’est encore perdu puisque selon notre confrère Frédéric Sougey, une signature de Bardeli à l’ASSE n’est pas encore exclue. Mais il est clair qu’une montée en Ligue 1 aiderait grandement le club forézien à convaincre le maître à jouer de Dunkerque. « L'intérêt de l'ASSE pour l'excellent Enzo Bardeli (Dunkerque, 9 buts, 6 passes décisives en championnat) ne faiblit pas. Et si les Verts ne sont pas les seuls sur la liste pour récupérer le joueur en fin de contrat, les deux parties discutent, et discutent plutôt bien. Une accession en Ligue 1 serait forcément un + mais une non montée ne serait pas pénalisante pour autant » a-t-il publié sur X.

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