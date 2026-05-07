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ASSE : Un transfert en bonne voie, la Ligue 1 est obligatoire

ASSE07 mai , 13:00
parCorentin Facy
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A la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, l’ASSE fait d’Enzo Bardeli sa priorité. Malgré la concurrence espagnole, le club stéphanois n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.
Auteur d’une excellente saison avec Dunkerque et libre en juin prochain, Enzo Bardeli est un joueur très convoité. A 25 ans, le meilleur passeur du club nordiste est à un tournant de sa carrière. Il ne prolongera pas et doit choisir le meilleur projet pour son avenir. En Espagne, Getafe et Levante sont très chauds mais en France, l’AS Saint-Etienne ne lâche pas l’affaire. Les Verts sont intéressés par Enzo Bardeli depuis un an et ils n’ont pas l’intention de laisser filer cette excellente opportunité.
Rien n’est encore perdu puisque selon notre confrère Frédéric Sougey, une signature de Bardeli à l’ASSE n’est pas encore exclue. Mais il est clair qu’une montée en Ligue 1 aiderait grandement le club forézien à convaincre le maître à jouer de Dunkerque. « L'intérêt de l'ASSE pour l'excellent Enzo Bardeli (Dunkerque, 9 buts, 6 passes décisives en championnat) ne faiblit pas. Et si les Verts ne sont pas les seuls sur la liste pour récupérer le joueur en fin de contrat, les deux parties discutent, et discutent plutôt bien. Une accession en Ligue 1 serait forcément un + mais une non montée ne serait pas pénalisante pour autant » a-t-il publié sur X.

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Une information qui entretient donc l’espoir d’une signature d’Enzo Bardeli à la fin de la saison chez les supporters stéphanois. Mais pour que cela arrive, une montée des Verts en Ligue 1 serait un argument important susceptible de faire craquer le joueur et son entourage. Pour rappel, à une journée seulement de la fin du championnat, les hommes de Philippe Montanier comptent deux points de retard sur Le Mans. Et s’ils échouent à monter directement, ils disputeront les barrages d’accession à la Ligue 1 pour entretenir leur rêve… et espérer un mercato bien plus ambitieux cet été.
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4
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58321778513516
5
Rennes
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Monaco
54321661056488
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533216511594415
8
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46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
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3132710153658-22
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17
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163237223272-40

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