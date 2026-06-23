Julian Alvarez demande son départ de l'Atlético de Madrid

Dans la foulée de la victoire de l'Argentine contre l'Autriche, Julian Alvarez a annoncé qu'il avait demandé aux dirigeants de l'Atlético de Madrid de lui accorder un bon de sortie lors du mercato. L'attaquant argentin n'a toutefois pas cité le FC Barcelone comme futur point de chute.

C'est le signal que le Barça attendait, et il est arrivé. Julian Alvarez a clairement fait savoir qu'il voulait quitter les Colchoneros cet été et il espère que ses dirigeants accepteront de négocier raisonnablement son transfert. « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les dirigeants de l’Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a expliqué Julian Alvarez.

Dans la foulée de cette annonce, Fabrizio Romano a confirmé que le joueur voulait rejoindre le FC Barcelone, et le spécialiste du mercato d'ajouter que le club catalan avait transmis une première offre de 100 millions d'euros la semaine passée. Une proposition aussitôt repoussée par l'Atlético de Madrid. En mettant cet énorme coup de pression, Julian Alvarez espère surtout inciter les Colchoneros à ne pas se montrer trop gourmands, eux qui ont également déchiré le chèque de 150 millions d'euros promis par le Real Madrid.