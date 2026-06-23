Julian Alvarez demande son départ de l'Atlético de Madrid

On battra tout le monde ! Mais ce serait sans doute moins difficile contre l'Allemagne, non ?
Bon les gars, Dembouz, c'est bon ? Pressing, passe dess et but. Les anti-parisiens peuvent arrêter leur bashing.
On a battu les vice champion d'Afrique sénégalais, mais les champions d'Afrique marocains me semblent bien au dessus. l'Allemagne semble plus prenable. On verra ce que le sort nous réserve, mais faut battre la Norvège, pas de calcul
ah ce blabla basé sur du vent. meme avec la coupe du Monde ça n arrive pas a faire correctement son taf...... bande d abrutis.....
flop..... nan mais tu troll comme une collegienne en manque de reconnaissance. tu fais pitié. pars avec le peu d amour propre qu il te reste....
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