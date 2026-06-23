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Mondial 2026 : La Norvège s'impose face a Sénégal

Mondial 202623 juin , 4:27
parFoot01 avec Reuters
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EAST RUTHERFORD, New Jersey, 22 juin (Reuters) - Erling Haaland a inscrit lundi un doublé lors du match de la Coupe du monde de football opposant la Norvège au Sénégal, offrant la victoire à son équipe (3-2), rejoignant la France à la tête du groupe I.
La Norvège a ouvert le score à la 43e minute, lorsque Kalidou Koulibaly a mal jugé un dégagement et que Marcus Pedersen, entré en cours de jeu, s'est engouffré dans la surface pour marquer d'une frappe puissante.
Erling Haaland a doublé l'avance de la Norvège trois minutes après la reprise, en reprenant une passe en profondeur de Martin Odegaard pour envoyer le ballon dans la lucarne.
Ismaïla Sarr a réduit l'écart à la 53e minute après une passe astucieuse de Sadio Mané, mais le Sénégal n'a pas réussi à dégager le ballon cinq minutes plus tard et Patrick Berg a servi Erling Haaland qui a marqué d'une volée.
Ismaïla Sarr a inscrit son deuxième but dans les dernières secondes du temps additionnel, mais la Norvège a tenu bon pour se qualifier avant un dernier match de groupe décisif contre la France vendredi.
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ferme la un peu ta gueule de suceuse,tu veux lui bouffer le zboub a remi ou quoi

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bon remi encore une fois tu avais faux,le fameux ballon d'or c'est une passe decisive et 1 but

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feront ils une pause fraîcheur? 😂

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