TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Venue à bout d’une solide équipe de Croatie lors de son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, l’Angleterre va déjà tenter de valider sa qualification pour la phase finale face au Ghana.

Quelle heure pour Angleterre - Ghana ?

mardi 23 juin à 22h00 au Gilette Stadium de Foxborough (USA). L’arbitre de ce match sera l’Hondurien Saíd Martínez. Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 , l’Angleterre a particulièrement marqué les esprits en étrillant la Croatie (4-2). Si cette victoire des Three Lions était attendue, elle ne l’était pas dans des proportions pareilles. C’est donc avec l’envie de confirmer que l’Angleterre affrontera le Ghana ceau Gilette Stadium de Foxborough (USA). L’arbitre de ce match sera l’Hondurien Saíd Martínez.

Sur quelles chaînes suivre Angleterre - Ghana ?

Comme la plupart des belles affiches des grandes nations européennes, cette rencontre entre l’Angleterre et Ghana comptant pour la deuxième journée de ce Mondial 2026 sera proposée au plus grand monde. En effet, ce match sera diffusé en clair sur M6, mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Angleterre - Ghana :

Leader du Groupe L aux côtés du Ghana, l’Angleterre veut mettre toutes les chances de son côté pour terminer en tête de sa poule. Et avant d’aborder le dernier match face au Panama, la sélection anglaise veut donc faire le boulot face à son adversaire africain. Pour cette rencontre, le sélectionneur Thomas Tuchel alignera sa meilleure team, sans Livramento.

La compo probable de l’Angleterre : Pickford - James, Konsa, Stones, O’Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane.

Victorieux du Panama lors de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 (1-0), le Ghana a fait un pas vers une qualification pour la phase finale. Mais pour voir les 16es de finale, le pays africain devra encore gratter un ou plusieurs points face à l’Angleterre ou la Croatie lors du dernier match. Pour ce match contre les Anglais, le sélectionneur Carlos Queiroz fera sans son gardien titulaire Ati Zigi, blessé.

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La compo probable du Ghana : Asara - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Owusu, Sulemana - Nuamah, Ayem, Semenyo.