TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

"Une petite pensée pour tous les imbéciles " Remi tu es le roi des imbéciles ! T'es qd meme le mec qui sait pas se servir d'internet et qui nous a filé son identité mdr Regardes toi dans une glace remi :)
toi tu veux virer des gens parcequ'ils expriment des idées qui ne te conviennent pas ?? T'as un gros pb avec la liberté d'expression, prends un xanax, tu verras ca ira mieux : de simples mots ne te mettront plus dans cet état d'anxiété :) Et toi ton patron devrait te virer ? ca se fait pas d'insulter une femme publiquement comme tu viens de le faire tu sais...
Mais Rémy le seul truc à comprendre c'est que t'es le mec qui se ridiculise depuis des années avec toutes tes prédictions foireuses ! Tu fais rire tout un forum et te fais meme mépriser par les supporteurs lyonnais ! C'est toi qui comprend pas que t'es le bouffon de service espèce de clown ! On connait meme ton nom : tu sais meme pas te servir d'internet Remi le footix qui ne connait rien au foot... Affirmer que Mbappé défend, faut vraiment etre le footix de service lol
Ballon d'or par procuration et de pacotille wï 1 Ballon ki dort tt à fait raison avec kylian
Le match nul serait déjà un bon résultat face aux Ouzbeks!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
The week ahead of our #ThreeLions 🗓️ #ThreeLions | @Hilton