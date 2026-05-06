L’ASSE ouvre son mercato par un gros râteau

En fin de contrat avec Dunkerque en juin prochain, Enzo Bardeli est une priorité de l’ASSE depuis plusieurs semaines. Mais ce dossier s’annonce très complexe pour le club stéphanois.

Auteur d’une nouvelle saison pleine en Ligue 2 avec 9 buts et 6 passes décisives en 2025-2026, Enzo Bardeli sera l’une des attractions du prochain mercato . Le milieu de terrain de Dunkerque, libre en juin prochain, est très courtisé. Rien d’anormal au vu de sa régularité et de ses performances dans l’antichambre du football français. A 25 ans, plusieurs clubs d’un niveau supérieur souhaitent faire venir le numéro 20 de Dunkerque, à commencer par l’AS Saint-Etienne.

Les Verts ont jeté leur dévolu sur Enzo Bardeli depuis déjà de longs mois. Lors du mercato estival de 2025, l’ASSE avait déjà approché Dunkerque pour recruter Bardeli, mais le joueur et le club nordiste avaient convenu de refuser cette approche. Les dirigeants stéphanois sont revenus à la charge ces dernières semaines, avec cette fois l’intention de faire signer le natif de Coudekerque-Branche en tant que joueur libre pour la saison prochaine.

Bardeli finalement vers l'Espagne ?

Mais selon le journaliste Andrés Onrubia Ramos sur X, cette approche n’a pas abouti. En effet, notre confrère explique que Saint-Etienne a « récemment contacté » Enzo Bardeli, mais « sans avancées significatives ». C’est contre toute attente vers l’étranger que pourrait donc se diriger le joueur de Dunkerque, lequel est très apprécié en Espagne. En effet, Getafe et Levante le suivent avec énormément d’intérêt. A ce stade, on ignore encore quel sera le choix définitif du joueur d’1m73.

Une chose est en tout cas certaine selon le journaliste espagnol : Enzo Bardeli quittera bel et bien Dunkerque. Une prolongation au sein du club nordiste n’est pas du tout à l’ordre du jour et cela a peu de chances d’évoluer alors qu’il ne reste plus qu’un match de Ligue 2 à disputer. Pour Saint-Etienne, rattraper le retard accumulé sur les clubs espagnols apparaît désormais compliqué. Une belle piste est en train de passer sous le nez des dirigeants stéphanois, lesquels avaient pourtant identifié le profil d’Enzo Bardeli depuis très longtemps.