Mondial 2026 : L'Algérie tremble et finit par renverser la Jordanie

On a battu les vice champion d'Afrique sénégalais, mais les champions d'Afrique marocains me semblent bien au dessus. l'Allemagne semble plus prenable. On verra ce que le sort nous réserve, mais faut battre la Norvège, pas de calcul
ah ce blabla basé sur du vent. meme avec la coupe du Monde ça n arrive pas a faire correctement son taf...... bande d abrutis.....
flop..... nan mais tu troll comme une collegienne en manque de reconnaissance. tu fais pitié. pars avec le peu d amour propre qu il te reste....
ce n est pas la vente de Cherki qui a sauvé le club.....
on s en tape on peut battre tout le monde. arretez vos calculs a la noix. on battra ceux qui se presentent
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