ICONSPORT 368442 0310

Mondial 2026 : L'Algérie tremble et finit par renverser la Jordanie

Mondial 202623 juin , 7:06
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'équipe d'Algérie a craint le pire après avoir été menée par la Jordanie, mais les Fennecs ont réussi à inverser la tendance en seconde période (2-1) et sont dans la course pour les seizièmes de finale du Mondial.
Souvent dominateurs, les Algériens ont pourtant craqué en fin de première période, Al Rashdan ouvrant le score pour la Jordanie (0-1, 36e). Au retour des vestiaires, le pressing des Fennecs s'intensifiait, mais il fallait tout de même attendre la 69e minute pour voir Benbouali égaliser pour l'Algérie (1-1). Déterminés à s'imposer afin de revenir à la hauteur de l'Autriche, son prochain adversaire, les Algériens finissaient par arracher la victoire grâce à un but de Gouiri en toute fin de rencontre (2-1, 82e). Cette victoire permet à l'Algérie de s'offrir une finale pour la deuxième place d'une poule dominée par l'Argentine et surtout aux supporters de retrouver un peu le moral après un début de Mondial stressant. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_366268_0111 Braga
OL

OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME

ICONSPORT_368463_0020
OM

L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait

ICONSPORT 363890 0004
Mercato

Julian Alvarez demande son départ de l'Atlético de Madrid

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Fil Info

23 juin , 8:20
OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME
23 juin , 8:00
L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait
23 juin , 7:30
Julian Alvarez demande son départ de l'Atlético de Madrid
23 juin , 7:07
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
23 juin , 7:00
TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
23 juin , 4:27
Mondial 2026 : La Norvège s'impose face a Sénégal
23 juin , 2:50
Pluie de buts pour la France face à l'Irak
23 juin , 1:45
Mondial 2026 : France-Irak, c'est reparti
23 juin , 1:44
Norvège - Sénégal : les compos (02h sur BeIN 1)

Derniers commentaires

Pluie de buts pour la France face à l'Irak

On a battu les vice champion d'Afrique sénégalais, mais les champions d'Afrique marocains me semblent bien au dessus. l'Allemagne semble plus prenable. On verra ce que le sort nous réserve, mais faut battre la Norvège, pas de calcul

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

ah ce blabla basé sur du vent. meme avec la coupe du Monde ça n arrive pas a faire correctement son taf...... bande d abrutis.....

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

flop..... nan mais tu troll comme une collegienne en manque de reconnaissance. tu fais pitié. pars avec le peu d amour propre qu il te reste....

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

ce n est pas la vente de Cherki qui a sauvé le club.....

Pluie de buts pour la France face à l'Irak

on s en tape on peut battre tout le monde. arretez vos calculs a la noix. on battra ceux qui se presentent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading