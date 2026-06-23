Mondial 2026 : L'Algérie tremble et finit par renverser la Jordanie

L'équipe d'Algérie a craint le pire après avoir été menée par la Jordanie, mais les Fennecs ont réussi à inverser la tendance en seconde période (2-1) et sont dans la course pour les seizièmes de finale du Mondial.

Souvent dominateurs, les Algériens ont pourtant craqué en fin de première période, Al Rashdan ouvrant le score pour la Jordanie (0-1, 36e). Au retour des vestiaires, le pressing des Fennecs s'intensifiait, mais il fallait tout de même attendre la 69e minute pour voir Benbouali égaliser pour l'Algérie (1-1). Déterminés à s'imposer afin de revenir à la hauteur de l'Autriche, son prochain adversaire, les Algériens finissaient par arracher la victoire grâce à un but de Gouiri en toute fin de rencontre (2-1, 82e). Cette victoire permet à l'Algérie de s'offrir une finale pour la deuxième place d'une poule dominée par l'Argentine et surtout aux supporters de retrouver un peu le moral après un début de Mondial stressant.