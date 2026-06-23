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Pluie de buts pour la France face à l'Irak

Mondial 202623 juin , 2:50
parGuillaume Conte
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Dans un match en deux temps, en raison d’une coupure de deux heures pour laisser passer des orages, la France a déroulé face à l’Irak en s'imposant 3-0 avec un beau récital offensif.
C’était redouté, et les Bleus n’y ont pas échappé. Peu avant la pause, des orages prononcés ont perturbé la rencontre de la formation de Didier Deschamps, qui a su garder son sérieux pour dominer largement l’Irak malgré une interruption de deux heures. Les Français débutaient avec les meilleures intentions et étaient récompensés avec l’ouverture du score de Mbappé d’une frappe rectiligne du gauche (1-0, 14e). La suite de la première période était moins maitrisée, mais après le très long repos, il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain.
Dembélé profitait d’un cadeau du gardien irakien pour servir sur un plateau Mbappé pour le doublé (2-0, 54e). Un Olise très inspiré délivrait sa passe décisive habituelle pour le Ballon d’Or, précis avec son tir croisé (3-0, 66e). Un parcours parfait qui qualifie les Bleus pour le prochain tour, même si la première place n'est pas assurée.
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Derniers commentaires

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ferme la un peu ta gueule de suceuse,tu veux lui bouffer le zboub a remi ou quoi

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bon remi encore une fois tu avais faux,le fameux ballon d'or c'est une passe decisive et 1 but

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feront ils une pause fraîcheur? 😂

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