Pluie de buts pour la France face à l'Irak

ferme la un peu ta gueule de suceuse,tu veux lui bouffer le zboub a remi ou quoi
bon remi encore une fois tu avais faux,le fameux ballon d'or c'est une passe decisive et 1 but
feront ils une pause fraîcheur? 😂
le coup d'envoi n'est pas reporté? étonnant
premier contact : blessure
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DEMBÉLÉÉÉÉ FRAPPE CROISÉE 🔥 Passeur sur le dernier but, c’est au tour de @dembouz de faire trembler les filets 💪 🇫🇷3-0🇮🇶 #FRAIRQ | #FIFAWorldCup