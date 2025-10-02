ICONSPORT_263647_0250

ASSE : Un prodige français veut signer

ASSE02 oct. , 13:20
parCorentin Facy
0
Ecarté par l’ASSE en raison d’un désaccord sur la signature de son premier contrat professionnel, Paul Eymard a réintégré le groupe pro des Verts. Un signe positif avant un éventuel accord entre les deux parties.
Jamais utilisé pour l’instant par Eirik Horneland en match officiel avec les professionnels, Paul Eymard est pourtant considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’ASSE. International français avec les U17, il est l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008 en France. Mais alors que le joueur toquait à la porte de l’équipe professionnelle cet été, la situation s’est compliquée au point de voir la direction stéphanoise retirer le joueur du groupe pro mais aussi du groupe réserve, le forçant à s’entraîner de nouveau avec sa catégorie d’âge.
En cause, un désaccord financier pour la signature de son premier contrat professionnel, dans un contexte où de nombreux clubs étrangers sont également venus aux renseignements pour essayer de rafler la mise. Mais à en croire les informations du site Peuple Vert, rien n’est perdu pour l’ASSE dans le dossier Paul Eymard… bien au contraire. « Paul Eymard a toujours affiché sa volonté de signer à l’ASSE. Attaché au club qui l’a formé, il n’a jamais cédé aux sirènes financières venues de l’étranger » affirment nos confrères, qui ajoutent que Paul Eymard a retrouvé le groupe réserve, avec lequel il dispute de nouveau les matchs officiels.

Autre signe positif, Paul Eymard a été convié ce mercredi à une séance avec les pros. Un indice qui laisse penser que le joueur et l’ASSE se sont rapprochés et que la signature de son premier contrat pro en faveur de son club formateur est peut-être imminente. « Symboliquement, ce retour dans le groupe pro pourrait bien être l’élément déclencheur d’un accord. Le joueur veut signer, le club veut le garder : reste désormais à trouver un terrain d’entente avec son entourage » ajoute le média spécialisé dans l’actualité des Verts. L’enjeu est maintenant financier avec l’objectif pour le club forézien et pour le joueur de vite trouver un accord. Ce qui permettra ensuite à Eirik Horneland d’installer définitivement Paul Eymard dans son groupe et qui sait, peut-être de l’utiliser en Ligue 2 d’ici la fin de la saison.
0
Derniers commentaires

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

J'oubliais Joyeux Anniversaire LUIS Fernandez .

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Avec peu , il fait beaucoup . 6 joueurs de la final absent mais contre le Barca un "master class" . Merci PARIS , merci LUIS ....

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Inclure l'Ajax avec Barcelone et City...ca fait perdre en crédibilité par contre.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.

