ASSE : Première défaite, Horneland déjà menacé

L'AS Saint-Etienne a perdu la première place de Ligue 2 samedi après sa défaite à domicile contre Guingamp. Il s'agit du premier faux pas de la saison mais il suffit à remettre en cause la méthode d'Eirik Horneland.

Avec 5 victoires et 2 matchs nuls lors de ses 7 premiers matchs de Ligue 2, l' AS Saint-Etienne semblait déjà sur une autoroute vers la Ligue 1. Avec son effectif construit pour l'élite en 2024, l'ASSE est intouchable sur le papier pour la concurrence de l'échelon inférieur. Pourtant, cette suprématie a été quelque peu brisée samedi soir. Les Verts sont tombés à domicile contre Guingamp 2-3 . Une défaite surprise qui a énervé l'entraîneur stéphanois Eirik Horneland, lequel a accusé ses joueurs d'avoir sous-estimé l'En Avant. Mais, l'ancien coach de Brann n'est-il pas le principal responsable de cet échec ?

Horneland ne s'adapte pas assez

Contre Guingamp, les joueurs stéphanois étaient émoussés physiquement. Avec une journée de championnat organisée le mardi soir, ils ont disputé trois rencontres dans la semaine. Un programme chargé pour les organismes qui n'a pas incité Horneland à faire tourner. Le onze aligné samedi était plus ou moins le même que celui choisi quatre jours avant. Chroniqueur pour le site Peuple Vert, Valentin dénonce l'entêtement du Norvégien. Ce dernier privilégie souvent la même tactique et les mêmes joueurs quel que soit l'adversaire en face.

« C’est comme ça qu’on construit un onze, mais la continuité, ça a un prix. À partir du moment où le match tourne mal, il faut quand même savoir changer des choses. Le coach est trop dogmatique, pas assez pragmatique. On l’a déjà vu toute la saison dernière en Ligue 1. Combien de matchs on a laissé filer parce qu’il n’a pas voulu s’adapter à l’adversaire ? C’est exactement ce qui coince contre des équipes comme Guingamp. Celles qui garent le bus et qui jouent uniquement le contre ou profitent d’erreurs individuelles sur coups de pied arrêtés. Donc oui, c’est un peu le « problème Eirik Horneland » », a t-il analysé sur le site suiveur de l'ASSE. Un petit coup de pression pour Horneland qui ne devra pas répéter l'accident contre Guingamp trop souvent cette saison.