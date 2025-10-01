ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire

Défait samedi dernier par l'EA Guingamp, l'AS Saint-Etienne a laissé passer sa chance de conserver sa place de leader en Ligue 2. Titulaire ce soir-là, Chico Lamba a raconté le gros recadrage d'Eirik Horneland après la rencontre.

Dans un Chaudron bouillonnant, Saint-Etienne avait l'occasion de prendre trois précieux points dans la course à la montée. Toutefois, la formation forézienne s'est complètement écroulé et a laissé Guingamp l'emporter. Après avoir réalisé un mercato bien plus lourd que la concurrence, les Verts doivent assumer leur statut de grand favori cette saison. Et forcément, la première défaite est difficile à digérer. Dans le vestiaire stéphanois, une fois la rencontre terminée, Eirik Horneland a tenu un discours fort auprès de ses joueurs pour leur rappeler que rien ne leur était acquis. Une prise de parole racontée par le défenseur central Chico Lamba, titulaire lors de la débâcle face à Guingamp devant les supporters de l'ASSE.

Ligue 2 27 septembre 2025 à 20:00 Saint-Étienne Louiserre 44 ' (og) Nade 90 ' 2 3 Match terminé Guingamp Hemia 29 ' Nlandu 67 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ M. Nade Saint-Étienne Carton jaune 90 ’ C. Camará Lamba Saint-Étienne Remplacement 84 ’ ENTRE B. Old Saint-Étienne SORT L. Stassin Saint-Étienne Carton rouge 81 ’ M. Bernauer Saint-Étienne Voir Les Détails Complets Du Match

L'ASSE doit être plus humble, le constat est clair

Face à un groupe déstabilisé par la défaite contre l'EAG, Eirik Horneland a rappelé à ses joueurs à quel point l'humilité était ô combien importante lorsque l'objectif montée est assumé. « Quand on met toute notre énergie et qu’on est connectés, l’équipe joue mieux. Sur ce match, on n’avait pas tout ça. Après le match, le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble », a indiqué Chico Lamba au Progrès, lui qui est arrivé cet été pour 6 millions d'euros en provenance du club portugais d'Arouca.

Une chose est sûre : avec cette défaite, l'AS Saint-Etienne n'occupe plus le fauteuil de leader, au profit de Troyes. Avec 17 points, les Verts sont deuxièmes, à deux points du premier, mais avec seulement trois points d'avance sur le Stade de Reims, cinquième. Cette première défaite de la saison est une bonne piqûre de rappel aux Stéphanois, alors que la montée n'a jamais été autrement que par des performances réussies et régulières.