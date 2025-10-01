ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland

ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire

ASSE01 oct. , 14:30
parQuentin Mallet
0
Défait samedi dernier par l'EA Guingamp, l'AS Saint-Etienne a laissé passer sa chance de conserver sa place de leader en Ligue 2. Titulaire ce soir-là, Chico Lamba a raconté le gros recadrage d'Eirik Horneland après la rencontre.
Dans un Chaudron bouillonnant, Saint-Etienne avait l'occasion de prendre trois précieux points dans la course à la montée. Toutefois, la formation forézienne s'est complètement écroulé et a laissé Guingamp l'emporter. Après avoir réalisé un mercato bien plus lourd que la concurrence, les Verts doivent assumer leur statut de grand favori cette saison. Et forcément, la première défaite est difficile à digérer. Dans le vestiaire stéphanois, une fois la rencontre terminée, Eirik Horneland a tenu un discours fort auprès de ses joueurs pour leur rappeler que rien ne leur était acquis. Une prise de parole racontée par le défenseur central Chico Lamba, titulaire lors de la débâcle face à Guingamp devant les supporters de l'ASSE.

Ligue 2

27 septembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
Louiserre44'(og)Nade90'
2
3
Match terminé
Guingamp
Hemia29'Nlandu67'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Nade
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton jaune
90
C. Camará Lamba
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
84
ENTRE
B. Old
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
L. Stassin
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton rouge
81
M. Bernauer
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Voir Les Détails Complets Du Match

L'ASSE doit être plus humble, le constat est clair

Face à un groupe déstabilisé par la défaite contre l'EAG, Eirik Horneland a rappelé à ses joueurs à quel point l'humilité était ô combien importante lorsque l'objectif montée est assumé. « Quand on met toute notre énergie et qu’on est connectés, l’équipe joue mieux. Sur ce match, on n’avait pas tout ça. Après le match, le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble », a indiqué Chico Lamba au Progrès, lui qui est arrivé cet été pour 6 millions d'euros en provenance du club portugais d'Arouca.
Une chose est sûre : avec cette défaite, l'AS Saint-Etienne n'occupe plus le fauteuil de leader, au profit de Troyes. Avec 17 points, les Verts sont deuxièmes, à deux points du premier, mais avec seulement trois points d'avance sur le Stade de Reims, cinquième. Cette première défaite de la saison est une bonne piqûre de rappel aux Stéphanois, alors que la montée n'a jamais été autrement que par des performances réussies et régulières.
0
Articles Recommandés
ldc barca psg en octobre le calendrier complet de paris iconsport 267396 0748 398067
Ligue des Champions

TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
OL

Une manif contre John Textor, la fin est proche

ICONSPORT_271946_0475
RCSA

Un record totalement fou pour Strasbourg

ICONSPORT_272393_0006
Ligue des Champions

Riolo règle son compte au Real Madrid

Fil Info

15:40
TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
15:30
Une manif contre John Textor, la fin est proche
15:00
Un record totalement fou pour Strasbourg
14:00
Riolo règle son compte au Real Madrid
13:40
PSG : Un homme a évité un désastre au Paris SG
13:20
OM-Ajax : Canal+ change de chaîne et perd 1 million de téléspectateurs
13:00
L'OL seul leader, l'arbitrage a vraiment faussé la Ligue 1
12:40
L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose
12:20
PSG : Lucas Chevalier a fait une promesse

Derniers commentaires

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ton cerveau aussi est en crise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

honnêtement reds69 n'a rien a envier a reds13

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

on sait que ça te fait mal au cul

OL : Un plan anti-Fofana mis en place en Ligue 1

arrete d'inventer et pour le moment greenwood c'est un but ds le jeu et c'etait hier dc dose

L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose

Lyon ne fait pas le poids si on compare les 2 projets et les effectifs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading