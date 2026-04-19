ASSE : Un joueur pointé du doigt par tout le monde

L'ASSE a pris une claque totalement improbable samedi soir à Bastia. Cette défaite face à l'équipe corse remet les Verts sous pression, et forcément il faut désigner des coupables. Et un joueur focalise les critiques.

L'AS Saint-Etienne était sur petit nuage depuis l'arrivée de Philippe Montanier, et du côté de Geoffroy-Guichard, on pensait plus à la bataille pour finir premier de Ligue 2 qu'à la montée en Ligue 1 qui semblait être réglée. Mais si les Verts joueront dans un Chaudron comble samedi prochain contre Troyes, ce ne sera pas pour devenir leader du classement mais juste éviter le fiasco. Car la défaite chez le dernier a tout relancé. Philippe Montanier avait bien du mal à comprendre ce qu'il s'était passé à Bastia , mais ce qui est certain c'est qu'un joueur n'a pas marqué des points, c'est Irvin Cardona. L'attaquant international maltais a fait naufrage en Corse, au point même d'être rappelé sur la touche à la 53e minute. Et ce dimanche, les critiques sont virulentes contre le joueur formé à Monaco.

Cardona totalement à côté de la plaque

Le site Peuple Vert fait de Cardona le flop de cette rencontre, même si forcément il ne peut pas porter sur ses seules épaules le poids de cette défaite. « Sorti à la 50e minute, Irvin Cardona a probablement été le joueur le plus en difficulté. Fautif sur le ballon perdu amenant l’ouverture du score après 40 secondes. L’international maltais n’a jamais su élever son niveau technique. Avec seulement 56 % de passes réussies, il signe une prestation à oublier », écrivent nos confrères du site spécialisé.

Et dans Le Progrès, on n'est guère plus tendre avec l'attaquant de 28 ans, qui obtient la note de 3 sur 10 et un commentaire musclé. « Que ce fut dur. Habitué aux prestations irrégulières, Irvin Cardona était vraiment dans un jour sans. Au point parfois de se décourager dans ses courses, chose qui ne lui arrivait jamais, même quand tout semblait perdu. Au-delà de ça, l’ailier stéphanois n’a réussi qu’un seul centre qui aurait pu donner un but à Stassin (11e) au milieu d’une pelletée de balle perdue. De quoi obliger Philippe Montanier à vite le remplacer par Duffus en seconde période », constate le quotidien régional.