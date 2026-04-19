Cardona pointé du doigt
Irvin Cardona

ASSE : Un joueur pointé du doigt par tout le monde

ASSE19 avr. , 9:00
parClaude Dautel
0
L'ASSE a pris une claque totalement improbable samedi soir à Bastia. Cette défaite face à l'équipe corse remet les Verts sous pression, et forcément il faut désigner des coupables. Et un joueur focalise les critiques.
L'AS Saint-Etienne était sur petit nuage depuis l'arrivée de Philippe Montanier, et du côté de Geoffroy-Guichard, on pensait plus à la bataille pour finir premier de Ligue 2 qu'à la montée en Ligue 1 qui semblait être réglée. Mais si les Verts joueront dans un Chaudron comble samedi prochain contre Troyes, ce ne sera pas pour devenir leader du classement mais juste éviter le fiasco. Car la défaite chez le dernier a tout relancé. Philippe Montanier avait bien du mal à comprendre ce qu'il s'était passé à Bastia, mais ce qui est certain c'est qu'un joueur n'a pas marqué des points, c'est Irvin Cardona. L'attaquant international maltais a fait naufrage en Corse, au point même d'être rappelé sur la touche à la 53e minute. Et ce dimanche, les critiques sont virulentes contre le joueur formé à Monaco.

Cardona totalement à côté de la plaque

Le site Peuple Vert fait de Cardona le flop de cette rencontre, même si forcément il ne peut pas porter sur ses seules épaules le poids de cette défaite. « Sorti à la 50e minute, Irvin Cardona a probablement été le joueur le plus en difficulté. Fautif sur le ballon perdu amenant l’ouverture du score après 40 secondes. L’international maltais n’a jamais su élever son niveau technique. Avec seulement 56 % de passes réussies, il signe une prestation à oublier », écrivent nos confrères du site spécialisé.
Et dans Le Progrès, on n'est guère plus tendre avec l'attaquant de 28 ans, qui obtient la note de 3 sur 10 et un commentaire musclé. « Que ce fut dur. Habitué aux prestations irrégulières, Irvin Cardona était vraiment dans un jour sans. Au point parfois de se décourager dans ses courses, chose qui ne lui arrivait jamais, même quand tout semblait perdu. Au-delà de ça, l’ailier stéphanois n’a réussi qu’un seul centre qui aurait pu donner un but à Stassin (11e) au milieu d’une pelletée de balle perdue. De quoi obliger Philippe Montanier à vite le remplacer par Duffus en seconde période », constate le quotidien régional.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364086_0193
FC Nantes

Nantes en Ligue 2, réponse définitive à 19h

ICONSPORT_364181_0340
OL

OL : Le Mondial avec l'Angleterre, ce Lyonnais est sérieux

Le Parc des Princes bientôt vendu au PSG
PSG

Le Parc des Princes vendu 200ME au PSG, ça se précise

ICONSPORT_364181_0269
OL

OL : Endrick menace le PSG

Fil Info

19 avr. , 10:30
Nantes en Ligue 2, réponse définitive à 19h
19 avr. , 10:00
OL : Le Mondial avec l'Angleterre, ce Lyonnais est sérieux
19 avr. , 9:30
Le Parc des Princes vendu 200ME au PSG, ça se précise
19 avr. , 8:40
OL : Endrick menace le PSG
19 avr. , 8:20
PSG : Marquinhos autorisé à quitter Paris
19 avr. , 8:00
OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?
19 avr. , 7:00
TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18 avr. , 23:58
Esp : La Real Sociedad remporte la Coupe d'Espagne
18 avr. , 23:10
CdM 2027 : La France encore frustrée par les Pays-Bas

Derniers commentaires

Le Parc des Princes vendu 200ME au PSG, ça se précise

Bonne intervention

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂

OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading