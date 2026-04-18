ASSE : Philippe Montanier digère mal le fiasco corse

Après la défaite de sa formation à Bastia (2-0), dernier de Ligue 2, Philippe Montanier ne veut pas paniquer, mais il a tout de même beaucoup de mal à comprendre comment les joueurs stéphanois ont sombré en Corse.

Philippe Montanier (sur le site de l'AS Saint-Etienne)

« C’est une déception, évidemment, car chaque point est précieux. On démarre par ce but fulgurant, mais ça arrive et on a le temps de revenir. Je n’ai pas été surpris par Bastia, qui ne mérite pas d’être dernier. Mais, Bastia a mis plus de détermination que nous collectivement. Avec cette donnée, il est difficile de gagner un match. On a essayé plusieurs formules et face à une défense renforcée il aurait fallu être plus justes. On est sous pression, oui. Il y a d’autres échéances, on doit digérer. La vérité sort du terrain et aujourd’hui on ne méritait pas mieux (...) Peut-être qu’il y a un relâchement, mais on est pourtant habitués à être challengés par nos adversaires lorsqu'ils nous reçoivent. Ce n’est pas une question de motivation mais de détermination. On fait trop le yoyo entre de belles prestations à Geoffroy-Guichard et d’autres bien trop moyennes à l’extérieur. On peut d'ailleurs s'estimer heureux d'être deuxièmes avec autant de défaites concédées. On est venus à Bastia pour gagner, on joue chaque match pour ça. On vient d’en perdre un, il faudra gagner face à Troyes. On va déjà digérer ça, en tirant les enseignements. Moi le premier, je suis déçu de la prestation réalisée par rapport à nos supporters et l'ensemble du club. Ça a du mal à passer, on est soucieux, mais chaque match a sa vérité. »