ASSE : Un joueur à 10ME va remplacer Ekwah

La situation autour de Pierre Ekwah oblige la direction de l'AS Saint-Etienne à se pencher sur le recrutement d'un nouveau milieu de terrain défensif. L'ouverture de la fenêtre hivernale de transferts approche à grands pas.

Saint-Etienne s'est retrouvée dans un sacré pétrin en recrutant Pierre Ekwah. Prêté avec option d'achat par Sunderland la saison dernière, le joueur passé par le FC Nantes avait finalement été transféré définitivement chez les Verts malgré la descente en Ligue 2. Désireux de quitter le Forez tout aussi rapidement, le milieu de terrain de 23 ans n'a plus jamais voulu s'entrainer avec le reste de ses coéquipiers à l'Etrat. Et il a rompu son contrat unilatéralement - ce que le club a démenti. En attendant que l'affaire se règle aux Prud'hommes, Pierre Ekwah s'entraine individuellement et attend un nouveau challenge, pendant que l' ASSE cherche un nouveau milieu de terrain. Selon de récentes informations, il pourrait débarquer de D2 espagnole.

L'ASSE sur une piste à 10 ME

C'est en tout cas ce qu'indique Jeunes Footeux ce mardi. Le média francophone affirme que Dion Lopy, ancien joueur du Stade de Reims (2020-2023) intéresse très fortement l'AS Saint-Etienne. A la recherche d'un milieu de terrain défensif de talent, rugueux dans les duels et capable de maintenir le tempo de son équipe, les Verts apprécient visiblement ses prestations du côté de l'UD Almeria, en deuxième division espagnole. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Dion Lopy ne représente toutefois pas une opération facilement réalisable. En effet, son club le valorise à 10 millions d'euros, ce qui représenterait un investissement très conséquent pour Saint-Etienne. Même si par le passé, Kilmer Sports a déjà prouvé qu'il pouvait mettre la main à la poche.

Outre le prix important, l'ASSE devra aussi faire face à une rude concurrence dans le dossier. L'expérimenté joueur de Ligue 1 attire également les faveurs du Stade Rennais, qui cherche un joueur de son profil pour épauler Rongier et Camara. Concernant la saison en cours de Dion Lopy, il a disputé 15 matchs de Liga 2 pour un temps de jeu moyen de 62 minutes et 2 buts marqués.