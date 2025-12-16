asse kilmer sports fait le menage en interne iconsport 221067 0008 383580

ASSE : Un joueur à 10ME va remplacer Ekwah

ASSE16 déc. , 21:00
parQuentin Mallet
0
La situation autour de Pierre Ekwah oblige la direction de l'AS Saint-Etienne à se pencher sur le recrutement d'un nouveau milieu de terrain défensif. L'ouverture de la fenêtre hivernale de transferts approche à grands pas.
Saint-Etienne s'est retrouvée dans un sacré pétrin en recrutant Pierre Ekwah. Prêté avec option d'achat par Sunderland la saison dernière, le joueur passé par le FC Nantes avait finalement été transféré définitivement chez les Verts malgré la descente en Ligue 2. Désireux de quitter le Forez tout aussi rapidement, le milieu de terrain de 23 ans n'a plus jamais voulu s'entrainer avec le reste de ses coéquipiers à l'Etrat. Et il a rompu son contrat unilatéralement - ce que le club a démenti. En attendant que l'affaire se règle aux Prud'hommes, Pierre Ekwah s'entraine individuellement et attend un nouveau challenge, pendant que l'ASSE cherche un nouveau milieu de terrain. Selon de récentes informations, il pourrait débarquer de D2 espagnole.

L'ASSE sur une piste à 10 ME

C'est en tout cas ce qu'indique Jeunes Footeux ce mardi. Le média francophone affirme que Dion Lopy, ancien joueur du Stade de Reims (2020-2023) intéresse très fortement l'AS Saint-Etienne. A la recherche d'un milieu de terrain défensif de talent, rugueux dans les duels et capable de maintenir le tempo de son équipe, les Verts apprécient visiblement ses prestations du côté de l'UD Almeria, en deuxième division espagnole. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Dion Lopy ne représente toutefois pas une opération facilement réalisable. En effet, son club le valorise à 10 millions d'euros, ce qui représenterait un investissement très conséquent pour Saint-Etienne. Même si par le passé, Kilmer Sports a déjà prouvé qu'il pouvait mettre la main à la poche.
Outre le prix important, l'ASSE devra aussi faire face à une rude concurrence dans le dossier. L'expérimenté joueur de Ligue 1 attire également les faveurs du Stade Rennais, qui cherche un joueur de son profil pour épauler Rongier et Camara. Concernant la saison en cours de Dion Lopy, il a disputé 15 matchs de Liga 2 pour un temps de jeu moyen de 62 minutes et 2 buts marqués.

Lire aussi

L'ASSE le vire, Nantes rate le gros coupL'ASSE le vire, Nantes rate le gros coup
ASSE : Gazidis est là, Horneland en grand dangerASSE : Gazidis est là, Horneland en grand danger
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_252446_0156
OM

L'OM et Munetsi, un accord gagnant-gagnant

ICONSPORT_279947_0232
Ligue 1

TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté

ICONSPORT_275056_0038
OL

OL : « Disasi et Endrick à Lyon », Pierre Ménès confirme

Fil Info

16 déc. , 20:30
L'OM et Munetsi, un accord gagnant-gagnant
16 déc. , 20:10
TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté
16 déc. , 19:50
OL : « Disasi et Endrick à Lyon », Pierre Ménès confirme
16 déc. , 19:30
Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé
16 déc. , 19:16
Bordeaux : La DNCG a rendu son verdict
16 déc. , 19:10
OM : Un formidable renfort à 20ME bientôt officialisé
16 déc. , 18:50
Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025
16 déc. , 18:30
OL : Riolo dénonce ce procédé lamentable

Derniers commentaires

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Dans ce cas il merite encore plus, il a fait en 4mois ce que ses concurrents on fait en une saison et lui les trophees il les a remportés ...

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il étais pas vraiment blessé c'est juste qu'il était pas prêt physiquement, alors que fofana c'est quand même une blessure sérieuse qu il a eu , il faut pas comparer une blessure minime et une blessure sérieuse, a vrai dire paixao ca ressembler plus une blessure diplomatique

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Quel tocard ce gugus.. On ne l'a pas jouée parce qu'on était en D2, mais parce que la pieuvre Berlusconi avait tout fait pour nous empêcher de la jouer. Et il avait réussi.

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Quelle mascarade, comment 4 bons mois, aidé par un super collectif peuvent te faire gagner ce trophée ? Quel crédit on peut encore donner à ces trophées individuels ?

Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

Ah dans tes rêves, un peu comme celui de voir Lyon sur le toit de l'Europe, ce qui aurait pu arriver il y a 20 ans... Mais comme pour tes espoirs sur Nasser, le rêve est fini

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading