L'ASSE le vire, Nantes rate le gros coup

Mécontent des résultats obtenus par Luis Castro lors de la première partie de saison, le FC Nantes a pris la décision de renvoyer l’entraîneur portugais. Pour le remplacer, le clan Kita a choisi Ahmed Kantari.

Mais le président franco-polonais a fini par craquer avant le déplacement à Angers et a renvoyé le technicien passé par Dunkerque. Pour le remplacer, le choix s’est porté sur Ahmed Kantari, adjoint d’Antoine Kombouaré la saison dernière à Nantes. Un choix qui étonne d’autant que certains entraîneurs aguerris de la Ligue 1 étaient sur le marché. C’est notamment le cas d’Olivier Dall’Oglio, lequel avait tout pour réussir à Nantes selon Laurent Hess, correspondant de But à Saint-Etienne.

« Pour atteindre l’objectif, l’idéal serait qu’il y ait l’union sacrée au FC Nantes mais est-ce que ce sera le cas avec Kantari ? Cela me semble mal parti… Et en tant que correspondant à Saint-Etienne depuis de bientôt trois décennies, je me permets de faire remarquer qu’Olivier Dall’Oglio est actuellement sans poste. Or, à l’ASSE, « ODO » avait fait du bon boulot il y a deux ans quand il avait pris la relève de Laurent Batlles » se souvient-t-il avant de conclure.

« A Saint-Etienne, beaucoup déplorent son départ aujourd’hui, surtout que son successeur, Eirik Horneland, peine à convaincre. « ODO » a laissé ici l’image d’un vrai pro, d’un homme de paroles et de valeurs, qui avait su amener avec lui ses joueurs. Alors oui, je me dis qu’il aurait pu faire du bien à Nantes, et que les Canaris auraient été entre de bonnes mains avec lui. Sans vouloir manquer de respect à Ahmed Kantari, que je ne connais pas » analyse le journaliste, qui aurait adoré voir Olivier Dall’Oglio sur le banc du FC Nantes. Ce ne sera finalement pas le cas… en tout cas pas toute suite puisque c’est maintenant à Ahmed Kantari que revient la mission de sauver les Canaris d’une relégation en Ligue 2.