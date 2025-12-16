L'OM et Munetsi, un accord gagnant-gagnant

Longtemps titulaire indiscutable à Wolverhampton, Marshall Munetsi a vu son temps de jeu se réduire radicalement, de quoi lui ouvrir les portes de l'OM en janvier prochain.

L'Equipe. Une opportunité bonne à saisir pour l' Titulaire indiscutable à Wolverhampton depuis son arrivée en février 2025, Marshall Munetsi a vu son statut prendre un très gros coup depuis l'arrivée de Rob Edwards pour remplacer un Vitor Pereira peu inspiré. Habitué à jouer les rencontres en entier, l'ancien Rémois (2019-2025) a disputé 66 minutes de jeu face à Crystal Palace, avant d'être laissé sur le banc à Aston Villa. Pour la réception de Nottingham Forest, il est entré en jeu à 5 minutes de la fin et a manqué les deux matchs suivants à cause d'une entorse à la cheville. Dans ce contexte, il est devenu fort probable qu'il se trouve une porte de sortie lors du mercato hivernal prochain, indique. Une opportunité bonne à saisir pour l' Olympique de Marseille

Le quotidien sportif français a indiqué que plusieurs clubs de Ligue 1 étaient à l'affût de la situation actuelle de Marshall Munetsi, sans pour autant citer de noms. Celui qui n'a plus un temps de jeu assuré aux Wolves et qui ne participera pas à la CAN 2025 pourrait parfaitement s'inscrire dans le projet ambitieux de l'OM. Cela alors que la lanterne rouge de Premier League , qui compte 2 points en 16 journées, est ouverte à un prêt en janvier. Son volume de jeu important, et sa polyvalence certaine qui lui permet de faire la transition entre la défense et l'attaque, font de lui un joueur qui coche toutes les cases manquantes à l'entrejeu phocéen.

Souvent malmené dans la bataille du milieu de terrain, à l'image du dernier match contre l'AS Monaco, l'OM gagnerait à avoir en son sein un joueur de cette trempe, agressif sur le porteur et suffisamment à l'aise techniquement pour relancer proprement. La perspective d'un prêt dans une équipe qui dispute le haut de tableau en Ligue 1, tout en ayant l'exposition de la Ligue des champions, peut intéresser toutes les parties. D'un côté les Wolves qui pourraient voir sa cote grimper, d'un autre, l'OM qui tiendrait un joueur sans l'engagement d'un transfert, et enfin Munetsi, qui pourrait bénéficier de plus de temps de jeu.