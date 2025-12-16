Le Real a trouvé le remplaçant de Vinicius Jr

Le Real Madrid pourrait connaître de grands changements l’été prochain. Vinicius Jr pourrait quitter la capitale espagnole, même si la Casa Blanca commence à prendre ses précautions à ce sujet.

Le Real Madrid traverse une saison contrastée. Les hommes de Xabi Alonso restent encore en lice dans toutes les compétitions, mais les prestations laissent clairement à désirer. Il se murmure même que l’entraîneur espagnol pourrait être prochainement remercié. La direction madrilène a de nombreux dossiers à gérer. Outre celui de l’entraîneur, les dirigeants doivent aussi se pencher sur la situation de Vinicius Jr. Le Brésilien, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2027, n’est pas parvenu à trouver un accord pour le prolonger. Dans ce contexte, un départ de l’ancien joueur de Flamengo devient de plus en plus probable.

Vinicius Jr et le Real, ça ne sent pas bon du tout ?

Selon les informations de Don Balón, le Real Madrid a déjà anticipé la situation, la Casa Blanca ayant trouvé son éventuel remplaçant. Le média affirme que si Vinicius Jr venait à quitter le club, le Real Madrid serait prêt à payer la clause libératoire de Nico Williams. Celle-ci s’élève à 87 millions d’euros, ce qui pourrait constituer une belle opération pour la formation castillane. Alors que le Barça était proche de conclure l’arrivée de Williams il y a encore quelques mois, c’est désormais bien le Real Madrid qui pourrait recruter le prodige espagnol.

Rien n’est encore acté dans le dossier Vinicius Jr, mais le Real Madrid a anticipé ses arrières en cas de départ de l'international brésilien. La fin de saison sera déterminante pour l’avenir du joueur de 25 ans. L’ailier madrilène a perdu une partie de son influence au sein de l’équipe depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Plusieurs clubs se tiennent prêts à le recruter, notamment en Premier League mais aussi en Arabie saoudite.