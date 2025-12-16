PSG : Chevalier victime d'une profonde injustice

Très critiqué pour ses débuts au Paris Saint-Germain et mis en concurrence avec Matvey Safonov depuis sa blessure à la cheville face à Monaco, Lucas Chevalier a reçu le soutien d’une véritable légende.

Recruté cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier vit un début d’aventure contrasté au Paris Saint-Germain . L’international français ne fait pas l’unanimité chez les observateurs du club de la capitale et sa blessure à la cheville n’a rien arrangé. En son absence, Matvey Safonov a livré des copies très propres, que ce soit contre Rennes, Bilbao ou Metz. Pour la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo ce mercredi soir, il n’est d’ailleurs pas exclu que l’international russe soit préféré au gardien formé à Lille.

Rien n’est facile pour Lucas Chevalier au PSG mais le gardien de 23 ans peut heureusement compter sur le soutien d’une légende, à savoir Hugo Lloris. Dans les colonnes du JDD, l’ancien capitaine de l’équipe de France a rassuré le portier parisien. « Je trouve les critiques assez sévères mais c’est ainsi quand on joue dans un top club comme le PSG où il y a beaucoup plus d’attentes et de pression » estime d’abord l’ancien gardien de Nice, Lyon ou encore Tottenham, avant de poursuivre.

Des critiques trop sévères selon Lloris

« Lille est un grand club et pas plus tard que l’an passé, il y était monstrueux. Je dirais qu’il y a des étapes dans une carrière. Je ne me fais pas de soucis pour lui » a rassuré Hugo Lloris, convaincu par le potentiel de Lucas Chevalier et qui n’a aucun doute sur le fait que l’ancien gardien de Lille parviendra à s’imposer et à faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. Pour cela, il ne faudra pas se rater lorsque Luis Enrique lui fera de nouveau confiance. Car en l’absence de Chevalier, Safonov a saisi sa chance et a réussi à relancer un début de concurrence au poste de gardien alors que ce dossier n’avait jamais été réellement ouvert par l’entraîneur espagnol depuis le début de la saison.