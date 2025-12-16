ICONSPORT_279092_0328
Mamadou Sangaré

Lens déjà pillé par Manchester United

Lens16 déc. , 23:00
parQuentin Mallet
L'excellente première moitié de saison du RC Lens n'a échappé à personne, alors que Mamadou Sangaré, arrivé l'été dernier en provenance d'Autriche, a tapé dans l'œil de Manchester United.
Qui aurait pu prédire que le RC Lens allait finir sa première moitié de saison aussi haut en Ligue 1. En attendant la 17ᵉ journée face à Toulouse le 2 janvier prochain, le dernier match de la phase aller, les Sang et Or occupent la première place du championnat de France et restent sur une dynamique impressionnante de 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Cette série de bons résultats s'explique par un collectif rondement bien huilé par Pierre Sage, et des prestations individuelles remarquables. Parmi les joueurs qui pèsent lourd en ce début de saison, on retrouve Mamadou Sangaré. Arrivé du Rapid Vienne l'été dernier contre 8 millions d'euros, le milieu de terrain de 23 ans est sur un nuage. A tel point qu'il est déjà dans le viseur des plus gros clubs européens.
M. Sangare

M. Sangare

MaliMali Âge 23 Milieu

Europa Conference League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Admiral Bundesliga

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Mamadou Sangaré, l'attraction lensoise

Comme l'indique TEAMtalk, Manchester United est intéressé à l'idée de s'offrir Mamadou Sangaré. Les Red Devils sont désespérément à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer un secteur qui en a cruellement besoin, à l'image des trous laissés dans l'axe par ces derniers lors du nul spectaculaire face à Bournemouth (4-4). La direction mancunienne a plusieurs pistes en tête, comme Adam Wharton, Carlos Baleba et Elliot Anderson, mais tous coûtent une somme démesurée qui refroidit logiquement les espoirs d'un club qui a dépensé 225 millions d'euros l'été dernier pour refondre son attaque.
Pour le média britannique, Mamadou Sangaré est sans aucun doute le prochain grand talent de Ligue 1 à s'envoler vers la Premier League. Son profil correspond typiquement à ce que recherchent plusieurs clubs anglais, comme Chelsea, Tottenham et West Ham. Des sources indiquent même que les intéressés pourraient tenter leur chance dès la fin de la CAN, le 18 janvier prochain, à laquelle le Malien va participer.
0
