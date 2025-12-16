Lens déjà pillé par Manchester United

L'excellente première moitié de saison du RC Lens n'a échappé à personne, alors que Mamadou Sangaré, arrivé l'été dernier en provenance d'Autriche, a tapé dans l'œil de Manchester United.

Qui aurait pu prédire que le RC Lens allait finir sa première moitié de saison aussi haut en Ligue 1. En attendant la 17ᵉ journée face à Toulouse le 2 janvier prochain, le dernier match de la phase aller, les Sang et Or occupent la première place du championnat de France et restent sur une dynamique impressionnante de 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Cette série de bons résultats s'explique par un collectif rondement bien huilé par Pierre Sage, et des prestations individuelles remarquables. Parmi les joueurs qui pèsent lourd en ce début de saison, on retrouve Mamadou Sangaré. Arrivé du Rapid Vienne l'été dernier contre 8 millions d'euros, le milieu de terrain de 23 ans est sur un nuage. A tel point qu'il est déjà dans le viseur des plus gros clubs européens.

M. Sangare Mali • Âge 23 • Milieu Europa Conference League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 15 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Admiral Bundesliga Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mamadou Sangaré, l'attraction lensoise

Comme l'indique TEAMtalk, Manchester United est intéressé à l'idée de s'offrir Mamadou Sangaré. Les Red Devils sont désespérément à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer un secteur qui en a cruellement besoin, à l'image des trous laissés dans l'axe par ces derniers lors du nul spectaculaire face à Bournemouth (4-4). La direction mancunienne a plusieurs pistes en tête, comme Adam Wharton, Carlos Baleba et Elliot Anderson, mais tous coûtent une somme démesurée qui refroidit logiquement les espoirs d'un club qui a dépensé 225 millions d'euros l'été dernier pour refondre son attaque.

Pour le média britannique, Mamadou Sangaré est sans aucun doute le prochain grand talent de Ligue 1 à s'envoler vers la Premier League. Son profil correspond typiquement à ce que recherchent plusieurs clubs anglais, comme Chelsea, Tottenham et West Ham. Des sources indiquent même que les intéressés pourraient tenter leur chance dès la fin de la CAN, le 18 janvier prochain, à laquelle le Malien va participer.