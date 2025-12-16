Nantes en Ligue 2, Bruce Grannec est écoeuré

Après une première moitié de saison catastrophique, le FC Nantes est plus que jamais candidat à la relégation. Pour Bruce Grannec, le maintien passera nécessairement par un mercato hivernal sérieux et un peu de chance.

S'il est coutume depuis plusieurs années de voir le FC Nantes galérer pour se maintenir dans l'élite du football français, cette fois, les Canaris se dirigent tout droit vers la Ligue 2. L'arrivée de Luis Castro l'été dernier devait être le point de départ d'un nouveau cycle ambitieux, lui qui avait à sa disposition des jeunes joueurs talentueux. Mais un mercato estival raté et une succession de mauvais matchs ont fini par avoir raison de son poste, avant même la trêve hivernale. Avant-dernier de Ligue 1 à égalité avec Metz, lanterne rouge, Nantes est plus que jamais en danger et va devoir trouver des solutions pour se relancer, à commencer par un mercato hivernal de grande qualité, selon Bruce Grannec.

La Ligue 2, Nantes y va tout droit

« J'étais plutôt optimiste en début de saison en vue du maintien. Là avec cet effectif, on y va tout droit. Après y a un mercato hivernal avec Machado, Cabella… ça fait venir un peu d'expérience. Est-ce que ça suffira ? C'est une autre question. Nantes est très mal géré, Nantes mérite la Ligue 2 depuis x années. Après à chaque fois ils sont sauvés miraculeusement. Là pour le moment, force est de constater qu'il n'y a pas plus faible que Nantes qui est surement la pire équipe de Ligue 1. T'as voulu faire confiance à la jeunesse, elle te le rend pas forcément. Aujourd'hui, il se passe rien, personne n'est capable d'accélérer et de faire des différences. Abline est toujours obligé de remonter le terrain tout seul, sinon il ne se passe rien. Au delà des limites techniques de certains, le QI football qui n'est pas terrible, y a un problème dans l'état d'esprit. De toute façon, Nantes mérite la Ligue 2, même s'il y a encore une chance de se sauver », a expliqué le triple champion du monde sur le jeu vidéo FIFA et consultant de l'émission Hors Jeu.

Pour l'heure, Nantes a déjà commencé à faire ses emplettes puisque Deiver Machado est arrivé et Rémy Cabella le sera bientôt.