11 recrues attendues nantes va faire des folies kita 11 397322

Nantes en Ligue 2, Bruce Grannec est écoeuré

FC Nantes16 déc. , 21:30
parQuentin Mallet
0
Après une première moitié de saison catastrophique, le FC Nantes est plus que jamais candidat à la relégation. Pour Bruce Grannec, le maintien passera nécessairement par un mercato hivernal sérieux et un peu de chance.
S'il est coutume depuis plusieurs années de voir le FC Nantes galérer pour se maintenir dans l'élite du football français, cette fois, les Canaris se dirigent tout droit vers la Ligue 2. L'arrivée de Luis Castro l'été dernier devait être le point de départ d'un nouveau cycle ambitieux, lui qui avait à sa disposition des jeunes joueurs talentueux. Mais un mercato estival raté et une succession de mauvais matchs ont fini par avoir raison de son poste, avant même la trêve hivernale. Avant-dernier de Ligue 1 à égalité avec Metz, lanterne rouge, Nantes est plus que jamais en danger et va devoir trouver des solutions pour se relancer, à commencer par un mercato hivernal de grande qualité, selon Bruce Grannec.

La Ligue 2, Nantes y va tout droit

« J'étais plutôt optimiste en début de saison en vue du maintien. Là avec cet effectif, on y va tout droit. Après y a un mercato hivernal avec Machado, Cabella… ça fait venir un peu d'expérience. Est-ce que ça suffira ? C'est une autre question. Nantes est très mal géré, Nantes mérite la Ligue 2 depuis x années. Après à chaque fois ils sont sauvés miraculeusement. Là pour le moment, force est de constater qu'il n'y a pas plus faible que Nantes qui est surement la pire équipe de Ligue 1. T'as voulu faire confiance à la jeunesse, elle te le rend pas forcément. Aujourd'hui, il se passe rien, personne n'est capable d'accélérer et de faire des différences. Abline est toujours obligé de remonter le terrain tout seul, sinon il ne se passe rien. Au delà des limites techniques de certains, le QI football qui n'est pas terrible, y a un problème dans l'état d'esprit. De toute façon, Nantes mérite la Ligue 2, même s'il y a encore une chance de se sauver », a expliqué le triple champion du monde sur le jeu vidéo FIFA et consultant de l'émission Hors Jeu.
Pour l'heure, Nantes a déjà commencé à faire ses emplettes puisque Deiver Machado est arrivé et Rémy Cabella le sera bientôt.

Lire aussi

L'ASSE le vire, Nantes rate le gros coupL'ASSE le vire, Nantes rate le gros coup
Nantes : Valbuena confirmeNantes : Valbuena confirme
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279851_0241
PSG

PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028

ICONSPORT_279092_0328
Lens

Lens déjà pillé par Manchester United

ICONSPORT_268807_0022
Liga

Le Real a trouvé le remplaçant de Vinicius Jr

ICONSPORT_279851_0269
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros

Fil Info

16 déc. , 23:15
PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028
16 déc. , 23:00
Lens déjà pillé par Manchester United
16 déc. , 22:30
Le Real a trouvé le remplaçant de Vinicius Jr
16 déc. , 22:15
Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros
16 déc. , 22:00
PSG : Chevalier victime d'une profonde injustice
16 déc. , 21:00
ASSE : Un joueur à 10ME va remplacer Ekwah
16 déc. , 20:30
L'OM et Munetsi, un accord gagnant-gagnant
16 déc. , 20:10
TV : 100% de la Ligue 1 sur Ligue1+, c'est acté

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il est veau

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il est vo

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Fofana avant ca blessure il étais decesif tout les 444 minutes, paixao est decesif tout les 182 minutes, greewood il est decesif tout les 123 minutes

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Je croyais qu'il les vaut, mais si tu dis qu'il est vaux, ça change tout.😂😂

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

C'est vrai que isak et wirtz ils apporte de leur prix !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading