ASSE : Un énorme coup dur en toute fin de mercato

L’AS Saint-Etienne vit une fin de mercato hivernal assez mouvementée. Outre le départ programmé d’Eirik Horneland, les Verts s’activent pour recruter. Cependant, une formation turque repart à l’attaque concernant le dossier Zuriko Davitashvili.

L’AS Saint-Etienne vivra ce samedi la dernière d’Eirik Horneland. Après des résultats mitigés sur le banc de l’ ASSE , le technicien norvégien va quitter le Forez pour laisser sa place vraisemblablement à Philippe Montanier. Pour sa dernière, l’ancien entraîneur du SK Brann va retrouver Zuriko Davitashvili pour la réception de Boulogne. L’international géorgien va effectuer son retour pour disputer son deuxième match de l’année 2026. Absent contre Clermont et à Reims, le meilleur buteur de Saint-Etienne cette saison va retrouver le rectangle vert pour aider le club du Forez à enclencher une dynamique.

Zuriko Davitashvili reste courtisé à l’étranger

Mais le Géorgien est très apprécié à l’étranger. Si les Verts ne veulent pas le vendre cet hiver, certaines formations veulent tenter le coup. Selon le média turc Fotomaç, le club de Trabzonspor est intéressé par l’ancien bordelais. Cet été, la formation troisième de Super Lig Turc avait déjà essayé de recruter Zuriko Davitashvili. Mais Kilmer ferme la porte et à moins d’une offre importante, le Géorgien devrait rester dans le Forez quelques mois de plus. Et ce ne sont pas les courtisans qui manquent à l’appel puisque Benfica, Everton, et Besiktas sont venus aux informations en ce mois de janvier selon Foot Mercato.

Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Tbilissi possède une option d’une année supplémentaire. Auteur de huit réalisations cette saison en 16 apparitions en Ligue 2 , l’international géorgien (52 sélections, sept buts) reste un élément important de l’ASSE. D’autant plus que le club du Forez s’apprête à changer d'entraîneur. Hormis quelques arrivées, Saint-Etienne ne devrait pas vendre ses éléments titulaires sur cette fin de mercato hivernal. La question sera néanmoins ouverte cet été si l’ASSE ne remonte pas en Ligue 1 à l’issue de cet exercice 2025/2026.