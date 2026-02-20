Il doit faire des matchs mais ne peut pas jouer, l’ASSE est coincée

Nouveau joueur de l'ASSE, Aboubaka Soumahoro n'a pas pu se montrer sous ses nouvelles couleurs. Philippe Montanier s'est expliqué sur son cas.

Dans les dernières minutes du mercato, l’AS Saint-Etienne a décidé de tenter un pari pour se renforcer en défense. Les Verts ont fait signer Aboubaka Soumahoro en provenance de Hambourg, sous la forme de prêt avec option d'achat. Une recrue très jeune, de seulement 21 ans, mais qui faisait forcément saliver les supporters puisque le joueur formé au Paris FC avait tout de même disputé quatre matchs de Bundesliga cette saison avant de se blesser contre Francfort.

De quoi sécuriser une défense qui en a bien besoin dans le Forez. Mais pour le moment, Soumahoro n’a pas encore eu droit à une seule minute de temps de jeu. Hors du groupe contre Montpellier, il a été envoyé en tribunes contre Guingamp. Un problème avec le joueur ? Oui et non pour Philippe Montanier.

Le nouvel entraineur estime que son jeune défenseur est apte, mais qu’il manque de rythme. Or, il ne peut pas jouer avec la réserve en raison de son arrivée trop tardive, après les dates du mercato pour les équipes de National 3 par exemple.

À l'entrainement, il y a aucun problème pour lui. Après c'est au niveau du rythme, il doit faire des matchs, rien ne remplace la compétition pour le rythme, même quand c'est avec la réserve en Challenge Espoirs comme ça a été le cas mardi. Il est plutôt bien, il est apte et sélectionnable comme on dit », a livré Philippe Montanier avant de mettre le doigt sur le problème. « Je ne crois pas qu’il soit qualifié pour le championnat de National 3, je crois qu’il ne peut pas jouer les matchs à cause de la date de transfert », a reconnu le coach de l’ASSE, pour qui ce sera la a livré Philippe Montanier avant de mettre le doigt sur le problème. «», a reconnu le coach de l’ASSE, pour qui ce sera la Ligue 2 ou rien pour Aboubaka Soumahoro.

Pour le moment, la recrue stéphanoise risque de se contenter de rien, sachant que Philippe Montanier a trouvé une ossature qui tient la route en défense.