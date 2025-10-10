ICONSPORT_271688_0051
ASSE : Stassin veut partir dès le mois de janvier

Véritable attraction de l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin montre de plus en plus qu'il ne veut pas s'éterniser en Ligue 2 afin d'avoir une chance de disputer la Coupe du monde 2026. Dans une récente entrevue, il avoue ne vouloir fermer aucune porte pour janvier.
Après une deuxième partie de saison dernière très prometteuse à Saint-Etienne, Lucas Stassin a logiquement été au cœur de nombreuses spéculations sur son avenir. S'il n'a jamais caché sa volonté de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique, il était aussi conscient que son avenir dépendait de la volonté de sa direction de le conserver ou non malgré la descente en Ligue 2.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs8
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Dans un objectif de remontée immédiate dans l'élite, Ivan Gazidis a été clair avec tous les prétendants en demandant une somme très importante. De quoi refroidir les ardeurs de clubs comme le Paris FC, Rennes ou d'autres formations aux moyens importants. Dans un récent entretien accordé à DH Les Sports +, il confirme que l'AS Saint-Etienne l'a verrouillé à double tour, mais aussi qu'il est prêt à aller voir ailleurs en janvier prochain si une opportunité de franchir un cap se présente.

Lucas Stassin attend janvier

« Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés… Mais les négociations n’ont pas abouti, l’ASSE a refusé toutes les offres. Les dirigeants voulaient me garder. Ils ont des ambitions de montée très rapides et demandaient un très gros montant. Je ne ferme aucune porte pour janvier. Si un transfert peut m’aider à progresser, je l’étudierai. Mais mon objectif reste de réussir une grande saison ici. Même si c’est en Ligue 2, marquer des buts et être décisif reste important pour la confiance d’un attaquant. Je veux progresser, ici ou ailleurs, mais toujours en gardant l’objectif de grandir », a déclaré celui qui a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 8 matchs de championnat cette saison.
Sous contrat jusqu'en juin 2029, Lucas Stassin n'est pas encore parti. Mais à force de multiplier les déclarations publiques sur ses intentions d'aller voir ailleurs si l'occasion le lui permet, la direction stéphanoise pourrait finir par céder.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

