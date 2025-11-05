ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?

C'est le joueur le plus convoité de l'effectif stéphanois, mais l'ASSE a refusé de vendre Lucas Stassin au mercato d'été. Cependant, un club de Premier League pourrait changer la donne concernant le buteur belge des Verts.

Lucas Stassin au Paris FC, Lucas Stassin à Lens, Lucas Stassin à Nantes...les rumeurs se sont multipliées tout au long du dernier marché des transferts. Mais malgré de grosses offres, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont tenu bon, persuadés qu'ils sont que l'attaquant belge va aider le club à revenir en Ligue 1. Pour l'instant, tout cela reste à confirmer, les Verts connaissant un vrai trou d'air avant de se déplacer chez le leader, Troyes, le week-end prochain. Avec quatre buts à son actif depuis le début de la saison, soit deux de moins que son coéquipier Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin est un vrai plus pour Sainté, mais des clubs rôdent toujours et pourraient faire craquer les dirigeants stéphanois lors du prochain mercato d'hiver. C'est le cas de West Ham, actuel 18e de Premier League.

Stassin pour sauver West Ham en Premier League ?