Lucas Stassin

ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?

ASSE05 nov. , 11:40
parClaude Dautel
C'est le joueur le plus convoité de l'effectif stéphanois, mais l'ASSE a refusé de vendre Lucas Stassin au mercato d'été. Cependant, un club de Premier League pourrait changer la donne concernant le buteur belge des Verts.
Lucas Stassin au Paris FC, Lucas Stassin à Lens, Lucas Stassin à Nantes...les rumeurs se sont multipliées tout au long du dernier marché des transferts. Mais malgré de grosses offres, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont tenu bon, persuadés qu'ils sont que l'attaquant belge va aider le club à revenir en Ligue 1. Pour l'instant, tout cela reste à confirmer, les Verts connaissant un vrai trou d'air avant de se déplacer chez le leader, Troyes, le week-end prochain. Avec quatre buts à son actif depuis le début de la saison, soit deux de moins que son coéquipier Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin est un vrai plus pour Sainté, mais des clubs rôdent toujours et pourraient faire craquer les dirigeants stéphanois lors du prochain mercato d'hiver. C'est le cas de West Ham, actuel 18e de Premier League.

Stassin pour sauver West Ham en Premier League ?

Selon le site Jeunefooteux, les dirigeants du club londonien voudraient recruter au plus vite Lucas Stassin, car Niclas Füllkrug n'est toujours pas à la hauteur des attentes, et West Ham ne veut pas prendre le risque d'une relégation en fin de saison. Les Hammers devraient donc faire parvenir une grosse offre à l'AS Saint-Etienne afin que le club du Forez cède enfin, ce qui n'avait pas été le cas cet été. Du côté du joueur belge de 20 ans, c'est un secret de polichinelle que de dire qu'un départ de l'ASSE ne le fera pas pleurer. Lucas Stassin sait que pour avoir une chance de jouer le Mondial 2026 avec la Belgique, il doit évoluer au plus haut niveau. Et un départ en janvier est la dernière possibilité pour lui de rejoindre une formation où il peut se mettre en valeur aux yeux de Rudi Garcia. Reste à savoir quel montant West Ham proposera, et surtout si Kilmer Sports est toujours déterminé à conserver son attaquant vedette, coûte que coûte.
Loading