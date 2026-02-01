ICONSPORT_278252_0019

ASSE : Saint-Etienne panique et se jette sur deux joueurs

ASSE01 févr. , 17:00
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne a de nouveau chuté ce samedi face à Boulogne en Ligue 2. Eirik Horneland a été limogé à l’issue de cette rencontre. En perdition, le club du Forez va tenter de se renforcer avec une idée de dernière minute.
Le mercato de Ligue 2 ferme ses portes dans quelques heures. De son côté, l'AS Saint-Etienne doit trouver des renforts dans le secteur défensif. Avec cette nouvelle défaite, le club du Forez pointe à la cinquième place du classement de Ligue 2. Avec quatre points de retard sur le Stade de Reims deuxième, et trois d’avances sur Pau 10e, Saint-Etienne est à un point bascule de sa saison. De plus, après la rechute de Chico Lamba, l’ASSE est privée de sa recrue phare jusqu’au mois de mars. Pire défense du top 5 en championnat, les Verts n’ont fait que deux clean sheets lors des neuf dernières rencontres de Ligue 2. Le secteur défensif est donc à renforcer en priorité.

Saint-Etienne pense à Jubal

Pour cela, les dirigeants stéphanois pensent à Jubal. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre n’a disputé que cinq matchs avec le club russe de Krasnodar cette saison. À 32 ans, le Brésilien veut retrouver du temps de jeu. Foot Mercato et le média Peuple Vert dévoilent que les dirigeants stéphanois pensent à un prêt de l’ancien capitaine bourguignon. Joueur expérimenté, Jubal connaît également parfaitement la Ligue 2 et la course à la montée. Un élément qui a les atouts pour remettre de l’ordre au sein de la maison verte. Le club du Forez étudie également Aboubaka Soumahoro. Le jeune défenseur français d’Hambourg joue peu cette saison en Bundesliga. Parti du Paris FC cet été, le jeune joueur de 20 ans va revenir en France selon Foot Mercato. Mais l’ASSE doit faire vite, car le mercato hivernal va fermer ses portes dans les prochaines heures.

Derniers commentaires

C'est officiel, le mercato de l'OL est loin d'être terminé

Rien qu'on ne savait déjà et que vous répétez à l'envie. Article inutile.

PL : City bute sur Tottenham et laisse Arsenal s'envoler

Si même City n'arrive plus à suivre la cadence....Arsenal va peut-être enfin rompre le mauvais sort 😂

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

L'article perd toute crédibilité au moment où on indique qu'il pourrait revenir à Madrid alors que Madrid nous prête un de ces joueurs qui ne joue pas chez eux...

Pas de miracle pour lui, le PSG s'écroule

Toutes les planètes se sont alignées mais à contre sens et malgré tout nous sommes là, encore leader en L1 et en phase finale de ldc. C'est exceptionnel quand on pense aux prévisions qu'on pouvait faire...si on fait une 1/2 de ldc et qu on remporte la L1 j'estime qu'on aura fait une bien belle saison et ce serait extrêmement prometteur pour la saison suivante, où normalement nous devrions avoir moins de blessés, moins de jouzurs exténués,plus d'automatismes et d'expérience (notamment pour nos jeunes et nouvelles recrues) et j'ose espérer avec un vrai mercato de renfort

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

Il espérait jouer la LDC mais patatra 🤭🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

