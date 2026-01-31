ICONSPORT_285454_0053

L2 : Fiasco pour la dernière d'Horneland à l'ASSE

Ligue 231 janv. , 21:54
parMehdi Lunay
21e journée de Ligue 2 :
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Boulogne 0-1
But : Lecolier (8e)
Exclusion : Ferreira (26e) pour l'ASSE
Deuxième défaite de rang pour Saint-Etienne. Les Verts sont 5es (34 points), avec 4 unités de retard sur le deuxième Reims et le troisième Le Mans. Boulogne s'offre un bon bol d'air en bas de tableau. Le club de la Côte d'Opale remonte à la 13e place (23 points).

Ligue 2

31 janvier 2026 à 20:00
Saint-Étienne
0
1
Match terminé
Boulogne
Lecolier8'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
C. Fatou
BoulogneBoulogne
Remplacement
89
ENTRE
A. Pinot
BoulogneBoulogne
SORT
J. Bultel
BoulogneBoulogne
Remplacement
88
ENTRE
S. Paillard
BoulogneBoulogne
SORT
N. Fatar
BoulogneBoulogne
Remplacement
84
ENTRE
P. Eymard
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
B. Old
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
0
