L2 : Fiasco pour la dernière d'Horneland à l'ASSE

21e journée de Ligue 2 :

Stade Geoffroy-Guichard

But : Lecolier (8e)

Exclusion : Ferreira (26e) pour l' ASSE

Deuxième défaite de rang pour Saint-Etienne. Les Verts sont 5es (34 points), avec 4 unités de retard sur le deuxième Reims et le troisième Le Mans. Boulogne s'offre un bon bol d'air en bas de tableau. Le club de la Côte d'Opale remonte à la 13e place (23 points).