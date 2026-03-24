Orlando officialise la signature d'Antoine Griezmann

Le club d'Orlando a officialisé ce mardi la signature d'Antoine Griezmann. L'attaquant français rejoindra le club de MLS une fois la saison terminée avec l'Atlético de Madrid.

« L’arrivée d’Antoine à Orlando est un moment historique, non seulement pour notre club, mais aussi pour notre ville, nos supporters et la Major League Soccer. Il est l’un des joueurs les plus talentueux, accomplis et influents de sa génération, et son choix d’Orlando City reflète la mission et la culture de notre club. Notre objectif est de bâtir chaque année une équipe capable de remporter le championnat, et l’arrivée d’un joueur de classe mondiale comme Antoine renforce cet engagement et notre confiance dans le potentiel du club », a indiqué Mark Wilf, propriétaire et président d’Orlando City SC.

Antoine Griezmann s'est engagé jusqu'en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire. « Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière à Orlando City. Dès mes premiers échanges avec le club, j'ai perçu une forte ambition et une vision claire de l'avenir, ce qui m'a vraiment séduit. J'ai hâte de m'installer à Orlando, de rencontrer les supporters, de ressentir l'énergie du stade Inter&Co et de tout donner pour aider l'équipe à réaliser de grandes choses », a commenté le champion du monde 2018 après avoir signé son contrat.