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Orlando officialise la signature d'Antoine Griezmann

Foot Mondial24 mars , 15:14
parClaude Dautel
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Le club d'Orlando a officialisé ce mardi la signature d'Antoine Griezmann. L'attaquant français rejoindra le club de MLS une fois la saison terminée avec l'Atlético de Madrid.
« L’arrivée d’Antoine à Orlando est un moment historique, non seulement pour notre club, mais aussi pour notre ville, nos supporters et la Major League Soccer. Il est l’un des joueurs les plus talentueux, accomplis et influents de sa génération, et son choix d’Orlando City reflète la mission et la culture de notre club. Notre objectif est de bâtir chaque année une équipe capable de remporter le championnat, et l’arrivée d’un joueur de classe mondiale comme Antoine renforce cet engagement et notre confiance dans le potentiel du club », a indiqué Mark Wilf, propriétaire et président d’Orlando City SC.
Antoine Griezmann s'est engagé jusqu'en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire. « Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière à Orlando City. Dès mes premiers échanges avec le club, j'ai perçu une forte ambition et une vision claire de l'avenir, ce qui m'a vraiment séduit. J'ai hâte de m'installer à Orlando, de rencontrer les supporters, de ressentir l'énergie du stade Inter&Co et de tout donner pour aider l'équipe à réaliser de grandes choses », a commenté le champion du monde 2018 après avoir signé son contrat.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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