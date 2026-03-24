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Ludovic Blas à vendre, Rennes ne rigole plus

Rennes24 mars , 14:30
parCorentin Facy
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Très peu utilisé par Habib Beye, Ludovic Blas retrouve du temps de jeu depuis la nomination de Franck Haise à Rennes. Un moyen d’exposer le joueur de 28 ans dans l’optique du prochain mercato ?
Titulaire lors des deux derniers matchs de Ligue 1 face à Lille et Metz, Ludovic Blas retrouve des couleurs au Stade Rennais. Sans briller pour le moment, le milieu offensif de 28 ans a au moins retrouvé du crédit auprès de Franck Haise. Peu utilisé par Habib Beye jusqu’au départ du technicien de 48 ans à l’OM, l’ancien Nantais est à nouveau un joueur important en Bretagne. Auteur de seulement 4 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Ludovic Blas est loin de réaliser la meilleure saison de sa carrière.

Haise veut valoriser Blas... pour le vendre

Et cela tombe mal pour Rennes, qui souhaite s’en séparer à tout prix l’été prochain puisque Ludovic Blas va arriver dans la dernière année de son contrat, qui expire en juin 2027. But Football Club explique justement à ce sujet que selon plusieurs indiscrétions, le fait de revoir Blas comme titulaire n’a rien d’un hasard. Franck Haise souhaite valoriser son joueur sur cette fin de saison dans le but de favoriser une belle vente à l’issue du championnat.
A en croire le média, Rennes réclame entre 10 et 12 millions d’euros pour son milieu gaucher, recruté pour 15 millions d’euros en provenance du FC Nantes en 2023. La question est maintenant de savoir si le natif de Colombes recevra des offres suffisamment intéressantes cet été pour quitter le Stade Rennais. Car si le pensionnaire du Roazhon Park souhaite s’en séparer afin de toucher un gros chèque de son départ, Ludovic Blas n’a lui aucune raison de se précipiter.
L’ex-international espoirs français (14 sélections, 1 but) pourrait tout-à-fait privilégier une dernière saison à Rennes avant de partir librement dans le club de son choix, à 29 ans, en juin 2027. L’enjeu des dernières semaines pour Franck Haise sera de réussir à faire briller Ludovic Blas. Cela sera crucial à plusieurs titres : d’abord pour réussir à le vendre et à défaut, pour conserver un joueur utile et qui peut apporter au collectif breton. Ce qui n’a pas suffisamment été le cas depuis le début de la saison malgré le talent du joueur d’1m80.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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