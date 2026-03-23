Geoffroy Guichard ICONSPORT_356158_0006 (1)

ASSE : Le nouveau maire refuse de vendre Geoffroy-Guichard

ASSE23 mars , 13:20
parCorentin Facy
0
Régis Juanico a été élu maire de Saint-Etienne dimanche soir avec 44,13% des voix et ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour l’ASSE dans le dossier du stade Geoffroy-Guichard.
Les habitants de Saint-Etienne ont tranché. Dimanche, ils ont décidé d’élire Régis Juanico maire de la ville avec 44,13% des votes, contre 25,68% pour Corentin Jousserand, 18,75% pour Dino Cinieri et 10,44% pour Valentine Mercier. L’élection du nouveau maire de Saint-Etienne était logiquement un évènement surveillé avec la plus grande attention par la direction de l’ASSE et la victoire de Régis Juanico n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour Kilmer Sport, si l’on se rapporte aux échos du site Peuple Vert. Intéressé par un rachat du stade Geoffroy-Guichard à terme, le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Etienne risque de voir son projet sérieusement compromis par l’élection de Régis Juanico.
« Le nouveau maire a déjà pris position, notamment sur la question du stade Geoffroy-Guichard. Il s’est clairement opposé à une vente de l’enceinte à l’ASSE. Ce point n’est pas anodin, car il conditionne une partie des marges de manœuvre du club à moyen terme, notamment sur les revenus liés à l’exploitation du stade » rapportent nos confrères. Un coup dur pour l’ASSE puisque le média explique que la position de la nouvelle municipalité sur le dossier du stade Geoffroy-Guichard peut constituer un réel frein à la politique que Kilmer Sport souhaitait développer au sein du club, avec la volonté réelle de mettre la main sur « GG » pour y faire croître ses revenus à long terme.

La vente de Geoffroy-Guichard tombe à l'eau

Pour les Verts, toujours deuxièmes de Ligue 2 avec quatre points de retard sur Troyes à l’issue de la 28e journée, l’objectif est avant tout de remonter en Ligue 1. Ensuite, il sera temps de se mettre à la table des discussions avec le nouveau maire Régis Juanico pour voir s’il est possible de le faire changer d’avis. Mais à priori, une vente du stade Geoffroy-Guichard à l’AS Saint-Etienne est désormais à exclure, tout du moins à très court terme. De quoi contrarier logiquement les propriétaires stéphanois, en place depuis 2024 et qui comptaient sur cette élection municipale pour faire avancer leur stratégie au niveau des infrastructures et notamment du stade.

Lire aussi

L'ASSE roule des mécaniquesL'ASSE roule des mécaniques
0
Articles Recommandés
Lunin ICONSPORT_362720_0040
Liga

Il cire le banc, le Real Madrid le vend 30 millions d'euros

ICONSPORT_277372_0214
OL

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Balerdi ICONSPORT_361004_0179
OM

OM : Balerdi invendable, Marseille a perdu 40ME

Fil Info

23 mars , 13:00
Il cire le banc, le Real Madrid le vend 30 millions d'euros
23 mars , 12:40
OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris
23 mars , 12:20
OM : Balerdi invendable, Marseille a perdu 40ME
23 mars , 12:00
Le PSG tenté par le nouveau génie brésilien à 100ME
23 mars , 11:30
L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble
23 mars , 11:00
PSG : Un faux compte Dro Fernandez énerve déjà le Barça
23 mars , 10:30
OM : C'est fait, McCourt valide le départ de Longoria
23 mars , 10:00
Mbappé humilié par la presse espagnole

Derniers commentaires

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.

OL: Tagliafico lourdement condamné

Les réseaux sociaux.... C'est de la merde !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading