ASSE : Le nouveau maire refuse de vendre Geoffroy-Guichard

Régis Juanico a été élu maire de Saint-Etienne dimanche soir avec 44,13% des voix et ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour l’ASSE dans le dossier du stade Geoffroy-Guichard.

Les habitants de Saint-Etienne ont tranché. Dimanche, ils ont décidé d’élire Régis Juanico maire de la ville avec 44,13% des votes, contre 25,68% pour Corentin Jousserand, 18,75% pour Dino Cinieri et 10,44% pour Valentine Mercier. L’élection du nouveau maire de Saint-Etienne était logiquement un évènement surveillé avec la plus grande attention par la direction de l’ASSE et la victoire de Régis Juanico n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour Kilmer Sport, si l’on se rapporte aux échos du site Peuple Vert. Intéressé par un rachat du stade Geoffroy-Guichard à terme, le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Etienne risque de voir son projet sérieusement compromis par l’élection de Régis Juanico.

« Le nouveau maire a déjà pris position, notamment sur la question du stade Geoffroy-Guichard. Il s’est clairement opposé à une vente de l’enceinte à l’ASSE. Ce point n’est pas anodin, car il conditionne une partie des marges de manœuvre du club à moyen terme, notamment sur les revenus liés à l’exploitation du stade » rapportent nos confrères. Un coup dur pour l’ASSE puisque le média explique que la position de la nouvelle municipalité sur le dossier du stade Geoffroy-Guichard peut constituer un réel frein à la politique que Kilmer Sport souhaitait développer au sein du club, avec la volonté réelle de mettre la main sur « GG » pour y faire croître ses revenus à long terme.

La vente de Geoffroy-Guichard tombe à l'eau

Pour les Verts, toujours deuxièmes de Ligue 2 avec quatre points de retard sur Troyes à l’issue de la 28e journée, l’objectif est avant tout de remonter en Ligue 1. Ensuite, il sera temps de se mettre à la table des discussions avec le nouveau maire Régis Juanico pour voir s’il est possible de le faire changer d’avis. Mais à priori, une vente du stade Geoffroy-Guichard à l’AS Saint-Etienne est désormais à exclure, tout du moins à très court terme. De quoi contrarier logiquement les propriétaires stéphanois, en place depuis 2024 et qui comptaient sur cette élection municipale pour faire avancer leur stratégie au niveau des infrastructures et notamment du stade.