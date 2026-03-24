Ang : Tudor et Tottenham, accord trouvé pour un divorce

Igor Tudor s'apprête à quitter Tottenham, les médias anglais affirment que l'entraîneur a trouvé un accord avec les dirigeants des Spurs. Le club londonien n'a plus qu'un point d'avance sur la zone de relégation.

TeamTalk annonce qu'Igor Tudor et les dirigeants de Tottenham viennent de s'entendre pour le départ de ce dernier. Humilié dans son stade par Nottingham dimanche, Tottenham est sous la menace très claire d'une relégation en Championship pour ce qui serait l'une des plus grosses catastrophes industrielles de l'histoire de la Premier League. La situation est telle que les Spurs sont en passe de faire partir Igor Tudor, à peine plus d'une mois après l'arrivée de ce dernier sur le banc du club londonien. L'ancien coach de l'OM, qui vient d'avoir la douleur de perdre son père, ne semble plus en mesure d'apporter quoi que ce soit à son équipe etannonce qu'Igor Tudor et les dirigeants de Tottenham viennent de s'entendre pour le départ de ce dernier.

Tottenham va encore changer d'entraîneur

Il est vrai que la trêve internationale laisse quelques jours aux Spurs pour trouver un technicien susceptible d'apporter un peu au moment où le club se bat pour le maintien. Si le nom de Roberto De Zerbi a été évoqué, le média anglais précise que ce dernier ne viendra à Tottenham que l'été prochain, uniquement si l'équipe anglaise se maintient dans l'élite. En Premier League, les Spurs n'ont plus gagné depuis le 28 décembre et un succès (0-1) en déplacement à Crystal Palace. A noter que lors du prochain match, Tottenham se déplacera à Sunderland, où il est particulièrement difficile de prendre des points.