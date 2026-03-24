Igor Tudor
Igor Tudor

Ang : Tudor et Tottenham, accord trouvé pour un divorce

Premier League24 mars , 15:30
parClaude Dautel
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Igor Tudor s'apprête à quitter Tottenham, les médias anglais affirment que l'entraîneur a trouvé un accord avec les dirigeants des Spurs. Le club londonien n'a plus qu'un point d'avance sur la zone de relégation.
Humilié dans son stade par Nottingham dimanche, Tottenham est sous la menace très claire d'une relégation en Championship pour ce qui serait l'une des plus grosses catastrophes industrielles de l'histoire de la Premier League. La situation est telle que les Spurs sont en passe de faire partir Igor Tudor, à peine plus d'une mois après l'arrivée de ce dernier sur le banc du club londonien. L'ancien coach de l'OM, qui vient d'avoir la douleur de perdre son père, ne semble plus en mesure d'apporter quoi que ce soit à son équipe et TeamTalk annonce qu'Igor Tudor et les dirigeants de Tottenham viennent de s'entendre pour le départ de ce dernier.

Tottenham va encore changer d'entraîneur

Il est vrai que la trêve internationale laisse quelques jours aux Spurs pour trouver un technicien susceptible d'apporter un peu au moment où le club se bat pour le maintien. Si le nom de Roberto De Zerbi a été évoqué, le média anglais précise que ce dernier ne viendra à Tottenham que l'été prochain, uniquement si l'équipe anglaise se maintient dans l'élite. En Premier League, les Spurs n'ont plus gagné depuis le 28 décembre et un succès (0-1) en déplacement à Crystal Palace. A noter que lors du prochain match, Tottenham se déplacera à Sunderland, où il est particulièrement difficile de prendre des points.
Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

Premier League #17
D
V
N
D
D
Premier League
Premier League
Matchs31
V
Victoire7
M
Match nul9
D
Défaite15
Buts Marqués40
Buts Encaissés50

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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