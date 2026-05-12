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L2 : Rodez écarte le Red Star et rejoint l'ASSE

Ligue 212 mai , 22:26
parMehdi Lunay
0
Ligue 2, play-off d’accession 1
Stade Bauer
Red Star-Rodez 2-3
Buts : Cabral (14e), Escartin (61e) pour le Red Star ; Baldé (29e), Magnin (67e), Younoussa (69e) pour Rodez
Exclusion : Haag (90e+6) pour le Red Star
Ils n'étaient pas nombreux à prédire un Red Star-Rodez en barrage d'accession à la Ligue 1. Pourtant, les deux clubs méritaient leur place et le prouvaient sur le terrain. Ils offraient un match vivant au Stade Bauer. Cabral plaçait le club francilien en tête d'une superbe tête. De quoi réveiller Rodez qui prenait le contrôle du match. Le prolifique duo Arconte-Baldé faisait la différence avec un but du second cité.
Après la pause, Cabral était encore en vue. D'une subtile talonnade, il offrait le second but audonien au défenseur Escartin. La réaction de Rodez était quasiment immédiate avec un autre défenseur Magnin, auteur d'une superbe reprise sur corner. Rodez renversait le match en deux minutes avec un contre assassin conclu par Younoussa. Les Ruthénois tenaient bon et l'emportaient 3-2. Ils iront à Saint-Etienne vendredi pour le deuxième play-off. Ce ne sera pas une mince affaire pour l'ASSE puisque le RAF est invaincu en Ligue 2 depuis le 7 novembre dernier.

Ligue 2

12 mai 2026 à 20:30
Red Star
Cabral14'Escartin61'
2
3
Match terminé
Rodez
Baldé29'Magnin67'Younoussa69'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton rouge
90
G. Haag
Red StarRed Star
Remplacement
90
ENTRE
S. Benchama
RodezRodez
SORT
J. Mendes Correia
RodezRodez
Carton jaune
90
H. Benali
Red StarRed Star
Carton jaune
89
B. Danger
Red StarRed Star
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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