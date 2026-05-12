L2 : Rodez écarte le Red Star et rejoint l'ASSE

Ligue 2, play-off d’accession 1

Stade Bauer

Red Star-Rodez 2-3

Buts : Cabral (14e), Escartin (61e) pour le Red Star ; Baldé (29e), Magnin (67e), Younoussa (69e) pour Rodez

Exclusion : Haag (90e+6) pour le Red Star

Ils n'étaient pas nombreux à prédire un Red Star-Rodez en barrage d'accession à la Ligue 1. Pourtant, les deux clubs méritaient leur place et le prouvaient sur le terrain. Ils offraient un match vivant au Stade Bauer. Cabral plaçait le club francilien en tête d'une superbe tête. De quoi réveiller Rodez qui prenait le contrôle du match. Le prolifique duo Arconte-Baldé faisait la différence avec un but du second cité.

Après la pause, Cabral était encore en vue. D'une subtile talonnade, il offrait le second but audonien au défenseur Escartin. La réaction de Rodez était quasiment immédiate avec un autre défenseur Magnin, auteur d'une superbe reprise sur corner. Rodez renversait le match en deux minutes avec un contre assassin conclu par Younoussa. Les Ruthénois tenaient bon et l'emportaient 3-2. Ils iront à Saint-Etienne vendredi pour le deuxième play-off. Ce ne sera pas une mince affaire pour l' ASSE puisque le RAF est invaincu en Ligue 2 depuis le 7 novembre dernier.