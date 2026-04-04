Ligue 2 : Stassin sauve l'ASSE à la dernière minute

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅