ICONSPORT_363594_0042

Ligue 2 : Stassin sauve l'ASSE à la dernière minute

Ligue 204 avr. , 22:00
parClaude Dautel
0
Après sept matchs sans défaite, l'ASSE version Philippe Montanier est passée proche d'un défaite ce samedi soir à Nancy (1-1). Lucas Stassin a égalisé à la 97e minute.
Six victoires et un nul depuis un peu plus de deux mois, l'AS Saint-Étienne fait figure d'ogre en Ligue 2 depuis que les dirigeants des Verts ont nommé Philippe Montanier à la place d'Eirik Horneland. Mais, ce samedi soir, c'est du côté de Nancy, dans une affiche qui sentait bon la 1ère Division, que cette série a été proche de se stopper. En effet, face aux Lorrains, les Verts avaient cédé sur un but signé Zakaria Fdaouch dès la 6e minute. L'ASSE a profité d'un penalty juste avant la pause, mais Zuriko Davitashvili a buté sur le portier nancéien Cependant, Lucas Stassin, qui a retrouvé sa forme de la saison passée au meilleur des moments pour Saint-Etienne, a égalisé à la 97ᵉ minute. A classement, l'ASSE reste à 4 points de Troyes, et pourrait voir Le Mans revenir à une longueur en cas de victoire des Sarthois lundi contre Pau. Mais en attendant, la folle série stéphanoise se poursuit.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
58291775513021
2
Saint-Étienne
54291667513021
3
Le Mans
502813114412912
4
Reims
472912116412615
5
Red Star
4528129732275
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362260_0019
Ligue des Champions

LdC : Programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_363682_0202
OM

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

ICONSPORT_363689_0029
Serie A

Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée

Fil Info

06 avr. , 00:00
LdC : Programme TV des quarts de finale
05 avr. , 23:15
OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes
05 avr. , 22:49
Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre
05 avr. , 22:47
L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée
05 avr. , 22:44
Battu à Monaco, l'OM n'est plus sur le podium
05 avr. , 22:42
ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais
05 avr. , 22:00
Roberto De Zerbi c'est très fort, Tottenham hallucine
05 avr. , 21:30
Real : Rudiger s'énerve sur Camavinga, ça sent la fin
05 avr. , 21:00
L’Italie rêve de Guardiola, il ne dit pas non

Derniers commentaires

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

wow. super vanne !

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading